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В "Норникеле" скорректировали прогнозы по рынкам металлов в 2024 году - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В "Норникеле" скорректировали прогнозы по рынкам металлов в 2024 году
В "Норникеле" скорректировали прогнозы по рынкам металлов в 2024 году - 10.12.2024, ПРАЙМ
В "Норникеле" скорректировали прогнозы по рынкам металлов в 2024 году
"Норникель" пересмотрел прогноз по рынку меди на 2024 год с дефицита в 200 тысяч тонн на такой же профицит, в 2025 году ожидается баланс спроса и предложения,... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T13:11+0300
2024-12-10T13:12+0300
россия
норникель
металл
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Норникель" пересмотрел прогноз по рынку меди на 2024 год с дефицита в 200 тысяч тонн на такой же профицит, в 2025 году ожидается баланс спроса и предложения, следует из отраслевого обзора компании. "В целом мы ожидаем, что рынок будет в профиците в размере 200 тысяч тонн в 2024 году и сбалансирован в 2025 году, поскольку рост спроса на медь, как ожидается, будет опережать рост мировой экономики в целом, благодаря ускоренному росту производства возобновляемой энергии и электрифицированного транспорта, а также продолжающейся тенденции к росту потребления электроэнергии на душу населения", - говорится в обзоре. В то ж время в компании сообщили, что пересмотрел прогноз по мировому рынку палладия: больше не ждет дефицита в 2024 и 2025 годах. Отмечается, что рынок будет в балансе."Норникель" в тог же время сохранил свой прогноз по балансу на мировом рынке платины на 2024 год, однако ожидает дефицита металла в 2025 году в размере 200 тысяч унций. Также был повышен прогноз по профициту никеля на мировом рынке на 2024-2025 годы до 150 тысяч тонн в год против 100 тысяч.
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россия, норникель, металл
РОССИЯ, Норникель, металл
13:11 10.12.2024 (обновлено: 13:12 10.12.2024)
 
В "Норникеле" скорректировали прогнозы по рынкам металлов в 2024 году

"Норникель": рынок меди в 2024 году снова ждет профицит

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Норникель" пересмотрел прогноз по рынку меди на 2024 год с дефицита в 200 тысяч тонн на такой же профицит, в 2025 году ожидается баланс спроса и предложения, следует из отраслевого обзора компании.
"В целом мы ожидаем, что рынок будет в профиците в размере 200 тысяч тонн в 2024 году и сбалансирован в 2025 году, поскольку рост спроса на медь, как ожидается, будет опережать рост мировой экономики в целом, благодаря ускоренному росту производства возобновляемой энергии и электрифицированного транспорта, а также продолжающейся тенденции к росту потребления электроэнергии на душу населения", - говорится в обзоре.
В то ж время в компании сообщили, что пересмотрел прогноз по мировому рынку палладия: больше не ждет дефицита в 2024 и 2025 годах. Отмечается, что рынок будет в балансе.
"Норникель" в тог же время сохранил свой прогноз по балансу на мировом рынке платины на 2024 год, однако ожидает дефицита металла в 2025 году в размере 200 тысяч унций. Также был повышен прогноз по профициту никеля на мировом рынке на 2024-2025 годы до 150 тысяч тонн в год против 100 тысяч.
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