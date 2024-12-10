https://1prime.ru/20241210/nornikel-853465686.html

В "Норникеле" скорректировали прогнозы по рынкам металлов в 2024 году

В "Норникеле" скорректировали прогнозы по рынкам металлов в 2024 году - 10.12.2024, ПРАЙМ

В "Норникеле" скорректировали прогнозы по рынкам металлов в 2024 году

"Норникель" пересмотрел прогноз по рынку меди на 2024 год с дефицита в 200 тысяч тонн на такой же профицит, в 2025 году ожидается баланс спроса и предложения,... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T13:11+0300

2024-12-10T13:11+0300

2024-12-10T13:12+0300

россия

норникель

металл

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Норникель" пересмотрел прогноз по рынку меди на 2024 год с дефицита в 200 тысяч тонн на такой же профицит, в 2025 году ожидается баланс спроса и предложения, следует из отраслевого обзора компании. "В целом мы ожидаем, что рынок будет в профиците в размере 200 тысяч тонн в 2024 году и сбалансирован в 2025 году, поскольку рост спроса на медь, как ожидается, будет опережать рост мировой экономики в целом, благодаря ускоренному росту производства возобновляемой энергии и электрифицированного транспорта, а также продолжающейся тенденции к росту потребления электроэнергии на душу населения", - говорится в обзоре. В то ж время в компании сообщили, что пересмотрел прогноз по мировому рынку палладия: больше не ждет дефицита в 2024 и 2025 годах. Отмечается, что рынок будет в балансе."Норникель" в тог же время сохранил свой прогноз по балансу на мировом рынке платины на 2024 год, однако ожидает дефицита металла в 2025 году в размере 200 тысяч унций. Также был повышен прогноз по профициту никеля на мировом рынке на 2024-2025 годы до 150 тысяч тонн в год против 100 тысяч.

https://1prime.ru/20241112/metally-852774537.html

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россия, норникель, металл