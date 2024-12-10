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Счетная палата предложила увеличить финансирование спортивных мероприятий

Счетная палата предложила увеличить финансирование спортивных мероприятий - 10.12.2024, ПРАЙМ

Счетная палата предложила увеличить финансирование спортивных мероприятий

Счетная палата РФ считает необходимым определить приоритетные направления финансирования ключевых всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий в связи с | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T00:19+0300

2024-12-10T00:19+0300

2024-12-10T00:19+0300

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счетная палата

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Счетная палата РФ считает необходимым определить приоритетные направления финансирования ключевых всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий в связи с недостаточным исполнением госрасходов на реализацию с 2019 года федерального проекта "Спорт – норма жизни", говорится в материалах ведомства по итогам анализа его реализации. Федеральный проект "Спорт – норма жизни" реализуется с 2019 года, его основной целью является увеличение количества граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Общий объем средств, направленных из бюджета РФ на финансирование мероприятий этого проекта за весь период его реализации, превысил 140 миллиардов рублей, отмечают аудиторы в материалах. "По состоянию на 1 июня 2024 года кассовые расходы на мероприятия проекта составили 123,4 млрд рублей. Фактически за весь период его реализации проведено 3995 физкультурных и спортивных мероприятий – 86% от запланированного количества", - говорится в документах. "Для решения обозначенных проблем и повышения эффективности расходования средств федерального бюджета Счетная палата рекомендовала правительству определить приоритетные направления финансирования ключевых всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий", - отмечается в материалах. При этом аудиторы ведомства также предложили внести ряд изменений в правила предоставления и распределения субсидий, в том числе учесть уровни обеспеченности регионов и муниципальных образований спортивными сооружениями, а также нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры. В министерстве спорта РФ, в свою очередь, прокомментировали, что приоритетным направлением при строительстве спортивной инфраструктуры в регионах, финансируемых за счет федерального бюджета и включенных в комплексную госпрограмму, является возведение типовых модульных спортсооружений. "В рамках исполнения поручений президента России о необходимости строительства более 350 объектов ежегодно, помимо плоскостных сооружений типовой формы, только в 2025 году предусмотрено также строительство 20 модульных типовых бассейнов", - сообщили в министерстве. ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАСХОДОВАНИИ ГОССРЕДСТВ Более 80% общего объема финансирования проекта было направлено на создание и оснащение спортивных объектов, при этом почти 60% объектов было создано в регионах с уровнем обеспеченности спортивными сооружениями выше среднего по стране. Кроме того, как указывают аудиторы, часть построенных спортивных сооружений не загружена на полную мощность. Это в том числе связано с тем, что спортивные объекты были построены в населенных пунктах, не в полной мере соответствующих нормативам их размещения, поясняют аудиторы. "Также в ходе аудита Счетная палата обратила внимание на значительную разницу в стоимости строительства однотипных спортивных объектов. Это в том числе обусловлено климатическими условиями и особенностями проектных решений. К примеру, стоимость создания единицы единовременной пропускной способности у 25-метровых бассейнов различается до 2,75 раза, у крытых катков – до 4,1 раза", - отмечается в материалах. Помимо выявленных причин неполной реализации предусмотренных мероприятий, аудиторы отмечают в том числе такие факторы, как введение спортивных санкций и распространение коронавируса.

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финансы, россия, рф, москва, счетная палата