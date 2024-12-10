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Паромная переправа на Сахалине возобновила работу после циклона

Паромная переправа на Сахалине возобновила работу после циклона - 10.12.2024, ПРАЙМ

Паромная переправа на Сахалине возобновила работу после циклона

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в ночь на вторник возобновила работу после циклона, информирует ГУМЧС по Сахалинской области. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T02:19+0300

2024-12-10T02:19+0300

2024-12-10T02:19+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в ночь на вторник возобновила работу после циклона, информирует ГУМЧС по Сахалинской области. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино – Холмск работает в штатном режиме", – отмечается в сообщении пресс-службы регионального главка. Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено в пятницу в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе. Паромы пережидали непогоду в порту Ванино Хабаровского края.

сахалин

хабаровский край

татарский пролив

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бизнес, россия, сахалин, хабаровский край, татарский пролив, порт ванино