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Паромная переправа на Сахалине возобновила работу после циклона
Паромная переправа на Сахалине возобновила работу после циклона - 10.12.2024, ПРАЙМ
Паромная переправа на Сахалине возобновила работу после циклона
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в ночь на вторник возобновила работу после циклона, информирует ГУМЧС по Сахалинской области. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T02:19+0300
2024-12-10T02:19+0300
2024-12-10T02:19+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в ночь на вторник возобновила работу после циклона, информирует ГУМЧС по Сахалинской области.
"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино – Холмск работает в штатном режиме", – отмечается в сообщении пресс-службы регионального главка.
Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено в пятницу в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе. Паромы пережидали непогоду в порту Ванино Хабаровского края.
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бизнес, россия, сахалин, хабаровский край, татарский пролив, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Хабаровский край, Татарский пролив, порт Ванино
Паромная переправа на Сахалине возобновила работу после циклона
Паромная переправа Холмск – Ванино возобновила работу после циклона
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в ночь на вторник возобновила работу после циклона, информирует ГУМЧС по Сахалинской области.
"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино – Холмск работает в штатном режиме", – отмечается в сообщении пресс-службы регионального главка.
Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено в пятницу в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе. Паромы пережидали непогоду в порту Ванино Хабаровского края.