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В Кремле объяснили, как могут быть достигнуты цели СВО - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле объяснили, как могут быть достигнуты цели СВО
В Кремле объяснили, как могут быть достигнуты цели СВО - 10.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле объяснили, как могут быть достигнуты цели СВО
Цели специальной военной операции могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T12:28+0300
2024-12-10T12:35+0300
россия
общество
украина
дмитрий песков
сергей нарышкин
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Цели специальной военной операции могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и Верховным главнокомандующим. Эти цели будут достигнуты как итог специальной военной операции или как итог соответствующих переговоров", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в настоящее время переговорных процессов по Украине нет, Киев от них отказывается. Таким образом, спецоперация России на Украине продолжается до победного конца.Во вторник директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации.
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россия, общество , украина, дмитрий песков, сергей нарышкин, рф
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Дмитрий Песков, Сергей Нарышкин, РФ
12:28 10.12.2024 (обновлено: 12:35 10.12.2024)
 
В Кремле объяснили, как могут быть достигнуты цели СВО

Песков: цели СВО могут быть достигнуты как итог спецоперации или переговоров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Цели специальной военной операции могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и Верховным главнокомандующим. Эти цели будут достигнуты как итог специальной военной операции или как итог соответствующих переговоров", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в настоящее время переговорных процессов по Украине нет, Киев от них отказывается. Таким образом, спецоперация России на Украине продолжается до победного конца.
Во вторник директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации.
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
Нарышкин оценил близость России к достижению целей спецоперации
09:27
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАДмитрий ПесковСергей НарышкинРФ
 
 
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