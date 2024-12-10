https://1prime.ru/20241210/peskov-853464386.html
К "Итогам года" с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений
К "Итогам года" с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений - 10.12.2024, ПРАЙМ
К "Итогам года" с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений
Уже более 300 тысяч обращений поступило по разным каналам к "Итогам года" с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T12:34+0300
2024-12-10T12:34+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Уже более 300 тысяч обращений поступило по разным каналам к "Итогам года" с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Уже даже не десятки (тысяч - ред.), мы уже перевалили тысяч, наверное, за 300 обращений, которые поступили по всем каналам. И интерес большой", - сказал Песков журналистам. По его словам, Путину докладывают о темах обращений, которые поступают от россиян. Для их обработки задействован искусственный интеллект - гигачат Сбербанка, который помогает анализировать сообщения для информирования главы государства.Благодаря ИИ, уже известно, что большая часть вопросов поступает от женщин. Известен возраст респондентов, а по итогам анализа уже сформирован топ-10 основных проблем для россиян, отличающийся в зависимости от региона.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь с 7 по 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
https://1prime.ru/20241206/putin-853386225.html
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владимир путин, дмитрий песков, общество , россия, прямая линия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество , РОССИЯ, прямая линия
К "Итогам года" с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений
Песков: к "Итогам года" с Путиным поступило более 300 тысяч обращений
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Уже более 300 тысяч обращений поступило по разным каналам к "Итогам года" с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Уже даже не десятки (тысяч - ред.), мы уже перевалили тысяч, наверное, за 300 обращений, которые поступили по всем каналам. И интерес большой", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Путину докладывают о темах обращений, которые поступают от россиян. Для их обработки задействован искусственный интеллект - гигачат Сбербанка, который помогает анализировать сообщения для информирования главы государства.
Благодаря ИИ, уже известно, что большая часть вопросов поступает от женщин. Известен возраст респондентов, а по итогам анализа уже сформирован топ-10 основных проблем для россиян, отличающийся в зависимости от региона.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь с 7 по 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
Прямая линия Путина состоится 19 декабря