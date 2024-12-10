https://1prime.ru/20241210/peskov-853464386.html

К "Итогам года" с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений

К "Итогам года" с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений - 10.12.2024, ПРАЙМ

К "Итогам года" с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений

Уже более 300 тысяч обращений поступило по разным каналам к "Итогам года" с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T12:34+0300

2024-12-10T12:34+0300

2024-12-10T12:55+0300

владимир путин

дмитрий песков

общество

россия

прямая линия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Уже более 300 тысяч обращений поступило по разным каналам к "Итогам года" с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Уже даже не десятки (тысяч - ред.), мы уже перевалили тысяч, наверное, за 300 обращений, которые поступили по всем каналам. И интерес большой", - сказал Песков журналистам. По его словам, Путину докладывают о темах обращений, которые поступают от россиян. Для их обработки задействован искусственный интеллект - гигачат Сбербанка, который помогает анализировать сообщения для информирования главы государства.Благодаря ИИ, уже известно, что большая часть вопросов поступает от женщин. Известен возраст респондентов, а по итогам анализа уже сформирован топ-10 основных проблем для россиян, отличающийся в зависимости от региона.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь с 7 по 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.

https://1prime.ru/20241206/putin-853386225.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, дмитрий песков, общество , россия, прямая линия