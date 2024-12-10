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Москалькова рассказала о переговорах по обмену пленными между РФ и Украиной - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Москалькова рассказала о переговорах по обмену пленными между РФ и Украиной
Москалькова рассказала о переговорах по обмену пленными между РФ и Украиной - 10.12.2024, ПРАЙМ
Москалькова рассказала о переговорах по обмену пленными между РФ и Украиной
Переговоры по обмену пленными между российской и украинской сторонами проходят тяжело, так как такие разговоры являются проявлением искусства дипломатии и... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T09:57+0300
2024-12-10T09:57+0300
россия
украина
татьяна москалькова
обмен пленными
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МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Переговоры по обмену пленными между российской и украинской сторонами проходят тяжело, так как такие разговоры являются проявлением искусства дипломатии и человечности. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."К сожалению, переговоры (по вопросам обмена пленными – ред.) идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз, я знаю, что это просто проявление искусства дипломатии и человечности, потому что наш президент постоянно призывает не расчеловечиться с тем, чтобы та сторона шла на конструктивное взаимодействие по обмену пленных", - отметила федеральный омбудсмен. В то же время она уточнила, что Россия оставляет списки тех, кто находится в плену или задержан за противодействие спецоперации. По ее словам, эти люди пребывают в изолированных помещениях. От Украины же требуется взамен назвать любые фамилии российских пленных, которых она готова обменять на своих граждан.Москалькова сообщила, что украинское руководство неоднократно отказывалось забирать из плена своих военных, так как им интересны другие военнослужащие, такие как офицеры и "азовцы"*. Ранее омбудсмен опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в России, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.* "Азов" - запрещенная в России террористическая организация
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россия, украина, татьяна москалькова, обмен пленными
РОССИЯ, УКРАИНА, Татьяна Москалькова, обмен пленными
09:57 10.12.2024
 
Москалькова рассказала о переговорах по обмену пленными между РФ и Украиной

Москалькова: переговоры по обмену пленными между РФ и Украиной идут очень тяжело

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Переговоры по обмену пленными между российской и украинской сторонами проходят тяжело, так как такие разговоры являются проявлением искусства дипломатии и человечности. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"К сожалению, переговоры (по вопросам обмена пленными – ред.) идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз, я знаю, что это просто проявление искусства дипломатии и человечности, потому что наш президент постоянно призывает не расчеловечиться с тем, чтобы та сторона шла на конструктивное взаимодействие по обмену пленных", - отметила федеральный омбудсмен.
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В то же время она уточнила, что Россия оставляет списки тех, кто находится в плену или задержан за противодействие спецоперации. По ее словам, эти люди пребывают в изолированных помещениях. От Украины же требуется взамен назвать любые фамилии российских пленных, которых она готова обменять на своих граждан.
Москалькова сообщила, что украинское руководство неоднократно отказывалось забирать из плена своих военных, так как им интересны другие военнослужащие, такие как офицеры и "азовцы"*.
Ранее омбудсмен опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в России, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
* "Азов" - запрещенная в России террористическая организация
 
РОССИЯУКРАИНАТатьяна Москальковаобмен пленными
 
 
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