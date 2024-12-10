https://1prime.ru/20241210/plennye--853460153.html

Москалькова рассказала о переговорах по обмену пленными между РФ и Украиной

Москалькова рассказала о переговорах по обмену пленными между РФ и Украиной - 10.12.2024, ПРАЙМ

Москалькова рассказала о переговорах по обмену пленными между РФ и Украиной

Переговоры по обмену пленными между российской и украинской сторонами проходят тяжело, так как такие разговоры являются проявлением искусства дипломатии и... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T09:57+0300

2024-12-10T09:57+0300

2024-12-10T09:57+0300

россия

украина

татьяна москалькова

обмен пленными

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846308089_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_337ba32e5e45932d4d74b19a1379f2ac.jpg

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Переговоры по обмену пленными между российской и украинской сторонами проходят тяжело, так как такие разговоры являются проявлением искусства дипломатии и человечности. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."К сожалению, переговоры (по вопросам обмена пленными – ред.) идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз, я знаю, что это просто проявление искусства дипломатии и человечности, потому что наш президент постоянно призывает не расчеловечиться с тем, чтобы та сторона шла на конструктивное взаимодействие по обмену пленных", - отметила федеральный омбудсмен. В то же время она уточнила, что Россия оставляет списки тех, кто находится в плену или задержан за противодействие спецоперации. По ее словам, эти люди пребывают в изолированных помещениях. От Украины же требуется взамен назвать любые фамилии российских пленных, которых она готова обменять на своих граждан.Москалькова сообщила, что украинское руководство неоднократно отказывалось забирать из плена своих военных, так как им интересны другие военнослужащие, такие как офицеры и "азовцы"*. Ранее омбудсмен опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в России, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.* "Азов" - запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240811/oon-850803475.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, татьяна москалькова, обмен пленными