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"Полюс" планирует удвоить выпуск золота к 2030 году - 10.12.2024, ПРАЙМ
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"Полюс" планирует удвоить выпуск золота к 2030 году
"Полюс" планирует удвоить выпуск золота к 2030 году - 10.12.2024, ПРАЙМ
"Полюс" планирует удвоить выпуск золота к 2030 году
"Полюс" планирует к 2030 году вдвое нарастить выпуск золота, до 6 миллионов унций в год, и подняться с четвертого места в мире по выпуску золота на второе после | 10.12.2024, ПРАЙМ
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россия
полюс
золото
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Полюс" планирует к 2030 году вдвое нарастить выпуск золота, до 6 миллионов унций в год, и подняться с четвертого места в мире по выпуску золота на второе после запуска производства Сухого Лога, Чертова Корыта и Чульбаткана, следует из презентации компании. "Ожидается, что после запуска производства Сухого Лога, Чертова Корыта и Чульбаткана к 2030 году "Полюс" вдвое нарастит выпуск золота и займет второе место в мире (сейчас четвертое) – совокупное производство группы Полюс составит 6 миллионов унций золота в год", - говорится в презентации. Ранее в декабре генеральный директор компании Алексей Востоков сообщил журналистам, что "Полюс" сохранил прогноз по снижению производства золота в 2024 году до 2,75-2,85 миллиона унций. Сухой Лог - одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В соответствии с оценками прошлого года его запасы составляют 43,5 миллиона унций золота со средним содержанием в руде 2,1 грамма золота на тонну. В настоящий момент ведется подготовка технико-экономического обоснования проекта.
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россия, полюс, золото
РОССИЯ, Полюс, золото
12:14 10.12.2024
 
"Полюс" планирует удвоить выпуск золота к 2030 году

"Полюс" планирует к 2030 году нарастить выпуск золота до шести млн унций в год

© РЕН ТВ . Александр Паниотов" Золото
 Золото - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РЕН ТВ . Александр Паниотов
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Полюс" планирует к 2030 году вдвое нарастить выпуск золота, до 6 миллионов унций в год, и подняться с четвертого места в мире по выпуску золота на второе после запуска производства Сухого Лога, Чертова Корыта и Чульбаткана, следует из презентации компании.
"Ожидается, что после запуска производства Сухого Лога, Чертова Корыта и Чульбаткана к 2030 году "Полюс" вдвое нарастит выпуск золота и займет второе место в мире (сейчас четвертое) – совокупное производство группы Полюс составит 6 миллионов унций золота в год", - говорится в презентации.
Ранее в декабре генеральный директор компании Алексей Востоков сообщил журналистам, что "Полюс" сохранил прогноз по снижению производства золота в 2024 году до 2,75-2,85 миллиона унций.
Сухой Лог - одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В соответствии с оценками прошлого года его запасы составляют 43,5 миллиона унций золота со средним содержанием в руде 2,1 грамма золота на тонну. В настоящий момент ведется подготовка технико-экономического обоснования проекта.
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