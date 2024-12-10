https://1prime.ru/20241210/polyus-853463410.html

"Полюс" планирует удвоить выпуск золота к 2030 году

"Полюс" планирует удвоить выпуск золота к 2030 году - 10.12.2024, ПРАЙМ

"Полюс" планирует удвоить выпуск золота к 2030 году

"Полюс" планирует к 2030 году вдвое нарастить выпуск золота, до 6 миллионов унций в год, и подняться с четвертого места в мире по выпуску золота на второе после | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T12:14+0300

2024-12-10T12:14+0300

2024-12-10T12:14+0300

россия

полюс

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/82477/89/824778903_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_ab2f7d18aef8b4cb8df51f9b0fa2c49a.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Полюс" планирует к 2030 году вдвое нарастить выпуск золота, до 6 миллионов унций в год, и подняться с четвертого места в мире по выпуску золота на второе после запуска производства Сухого Лога, Чертова Корыта и Чульбаткана, следует из презентации компании. "Ожидается, что после запуска производства Сухого Лога, Чертова Корыта и Чульбаткана к 2030 году "Полюс" вдвое нарастит выпуск золота и займет второе место в мире (сейчас четвертое) – совокупное производство группы Полюс составит 6 миллионов унций золота в год", - говорится в презентации. Ранее в декабре генеральный директор компании Алексей Востоков сообщил журналистам, что "Полюс" сохранил прогноз по снижению производства золота в 2024 году до 2,75-2,85 миллиона унций. Сухой Лог - одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В соответствии с оценками прошлого года его запасы составляют 43,5 миллиона унций золота со средним содержанием в руде 2,1 грамма золота на тонну. В настоящий момент ведется подготовка технико-экономического обоснования проекта.

https://1prime.ru/20241205/zoloto-853368199.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, полюс, золото