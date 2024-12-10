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В "Полюс" назвали срок запуска месторождений Чульбаткан и Чертово Корыто
В "Полюс" назвали срок запуска месторождений Чульбаткан и Чертово Корыто - 10.12.2024, ПРАЙМ
В "Полюс" назвали срок запуска месторождений Чульбаткан и Чертово Корыто
"Полюс" ожидает запуск месторождений Чульбаткан и Чертово Корыто в 2029 году, в 2025 году планируется принятие инвестиционного решения, следует из презентации... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T12:14+0300
2024-12-10T12:14+0300
2024-12-10T12:14+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Полюс" ожидает запуск месторождений Чульбаткан и Чертово Корыто в 2029 году, в 2025 году планируется принятие инвестиционного решения, следует из презентации компании. "По Чульбаткану и Чертову Корыту в 2025 году ожидается принятие инвестиционного решения, запуск по обоим проектам – 2029 год. Совокупное производство на активах составит 600-700 тысяч унций в год", - говорится в презентации. Согласно материалам компании, месторождение Чертово Корыто расположено в Иркутской области, его доказанные и вероятные запасы золота составляют 3,1 миллиона унций. Чульбаткан находится в Хабаровском крае. Его вероятные запасы золота оцениваются в 2,96 миллиона унций золота при содержании 1,6 грамма на тонну.
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россия, золото, полюс, месторождения
РОССИЯ, золото, Полюс, месторождения
В "Полюс" назвали срок запуска месторождений Чульбаткан и Чертово Корыто
"Полюс": запуск месторождений Чульбаткан и Чертово Корыто ожидается в 2029 году
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Полюс" ожидает запуск месторождений Чульбаткан и Чертово Корыто в 2029 году, в 2025 году планируется принятие инвестиционного решения, следует из презентации компании.
"По Чульбаткану и Чертову Корыту в 2025 году ожидается принятие инвестиционного решения, запуск по обоим проектам – 2029 год. Совокупное производство на активах составит 600-700 тысяч унций в год", - говорится в презентации.
Согласно материалам компании, месторождение Чертово Корыто расположено в Иркутской области, его доказанные и вероятные запасы золота составляют 3,1 миллиона унций. Чульбаткан находится в Хабаровском крае. Его вероятные запасы золота оцениваются в 2,96 миллиона унций золота при содержании 1,6 грамма на тонну.