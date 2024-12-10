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В "Полюсе" рассказали о запуске первой линии фабрики Сухого Лога - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В "Полюсе" рассказали о запуске первой линии фабрики Сухого Лога
В "Полюсе" рассказали о запуске первой линии фабрики Сухого Лога - 10.12.2024, ПРАЙМ
В "Полюсе" рассказали о запуске первой линии фабрики Сухого Лога
"Полюс" планирует запустить первую линию золотоизвлекательной фабрики на месторождении Сухой Лог в 2028 году, вторую – в 2029 году, следует из презентации... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T12:16+0300
2024-12-10T12:16+0300
россия
полюс
золото
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Полюс" планирует запустить первую линию золотоизвлекательной фабрики на месторождении Сухой Лог в 2028 году, вторую – в 2029 году, следует из презентации компании. Мощность золотоизвлекательной фабрики Сухого Лога составит 34 миллиона тонн руды, производство 2,3-2,8 миллиона унций золота в год, что сделает ее самой мощной фабрикой в России. В качестве сравнения в "Полюсе" привели данные: в 2023 году переработка всей группы "Полюс" составила 49 миллионов тонн руды, производство - 2,9 миллиона унций золота. "Планируется строительство двух линий фабрики в едином корпусе с запуском первой линии в 2028 году, второй – в 2029 году. Коэффициент извлечения планируется на уровне 91% выше среднего показателя по группе в 2023 году (83%)", - говорится в презентации.Отмечается, что совокупные капзатраты "Полюса" на реализацию проекта месторождения Сухой Лог оцениваются в 6 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим в России инвестпроектом в золотодобыче.Месторождение Сухой Лог, принадлежащее "Полюсу", расположено в Иркутской области, это одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В соответствии с оценками прошлого года его запасы составляют 43,5 миллиона унций золота со средним содержанием в руде 2,1 грамма золота на тонну. В настоящий момент ведется подготовка технико-экономического обоснования проекта.
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россия, полюс, золото
РОССИЯ, Полюс, золото
12:16 10.12.2024
 
В "Полюсе" рассказали о запуске первой линии фабрики Сухого Лога

"Полюс": запуск линии золотоизвлекательной фабрики Сухого Лога будет в 2028 году

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании Polyus на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Polyus на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Полюс" планирует запустить первую линию золотоизвлекательной фабрики на месторождении Сухой Лог в 2028 году, вторую – в 2029 году, следует из презентации компании.
Мощность золотоизвлекательной фабрики Сухого Лога составит 34 миллиона тонн руды, производство 2,3-2,8 миллиона унций золота в год, что сделает ее самой мощной фабрикой в России. В качестве сравнения в "Полюсе" привели данные: в 2023 году переработка всей группы "Полюс" составила 49 миллионов тонн руды, производство - 2,9 миллиона унций золота.
"Планируется строительство двух линий фабрики в едином корпусе с запуском первой линии в 2028 году, второй – в 2029 году. Коэффициент извлечения планируется на уровне 91% выше среднего показателя по группе в 2023 году (83%)", - говорится в презентации.
Отмечается, что совокупные капзатраты "Полюса" на реализацию проекта месторождения Сухой Лог оцениваются в 6 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим в России инвестпроектом в золотодобыче.
Месторождение Сухой Лог, принадлежащее "Полюсу", расположено в Иркутской области, это одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В соответствии с оценками прошлого года его запасы составляют 43,5 миллиона унций золота со средним содержанием в руде 2,1 грамма золота на тонну. В настоящий момент ведется подготовка технико-экономического обоснования проекта.
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