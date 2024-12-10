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Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети - 10.12.2024, ПРАЙМ

Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T07:36+0300

2024-12-10T07:36+0300

2024-12-10T07:36+0300

технологии

сша

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китай

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bytedance

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 6.20 мск, в 6.30 мск число жалоб превысило 29 тысяч. По состоянию на 6.49 мск количество жалоб снизилось до 3,6 тысячи. Жалобы поступают от пользователей в США. Большинство пользователей жалуются на работу приложения, а также на сбои при авторизации и соединении с сервером. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, сша, москва, китай, tiktok, downdetector, bytedance