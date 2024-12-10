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Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети - 10.12.2024, ПРАЙМ
Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T07:36+0300
2024-12-10T07:36+0300
2024-12-10T07:36+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 6.20 мск, в 6.30 мск число жалоб превысило 29 тысяч. По состоянию на 6.49 мск количество жалоб снизилось до 3,6 тысячи. Жалобы поступают от пользователей в США.
Большинство пользователей жалуются на работу приложения, а также на сбои при авторизации и соединении с сервером.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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технологии, сша, москва, китай, tiktok, downdetector, bytedance
Технологии, США, МОСКВА, КИТАЙ, TikTok, Downdetector, ByteDance
Пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети
Downdetector: пользователи TikTok из США пожаловались на сбои в работе соцсети
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 6.20 мск, в 6.30 мск число жалоб превысило 29 тысяч. По состоянию на 6.49 мск количество жалоб снизилось до 3,6 тысячи. Жалобы поступают от пользователей в США.
Большинство пользователей жалуются на работу приложения, а также на сбои при авторизации и соединении с сервером.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.