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Реклама потребкредитов: требования станут строже

Реклама потребкредитов: требования станут строже - 10.12.2024, ПРАЙМ

Реклама потребкредитов: требования станут строже

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий требования к рекламе потребительских кредитов (займов) и обязывающий использовать в ней... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T15:14+0300

2024-12-10T15:14+0300

2024-12-10T15:17+0300

экономика

законопроект

реклама

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий требования к рекламе потребительских кредитов (займов) и обязывающий использовать в ней предупреждающие фразы. Третье чтение запланировано на 11 декабря. Документ направлен на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи. Действующая редакция закона "О рекламе" обязывает размещать в рекламе кредита (займа) диапазон значений его полной стоимости, если указывается ставка по нему, а также все условия, определяющие его стоимость для заемщика. Но на практике кредитные организации могут размещать такие условия в рекламе мелким, нечитаемым шрифтом, который не позволяет потребителю воспринять такую информацию, что вводит его в заблуждение. Законопроект обязывает в рекламе о предоставлении потребительского кредита (займа) призывать к изучению всех его условий и ознакомлению с ними в разделе на официальном сайте кредитора. В случае же невозможности указания на раздел сайта реклама должна содержать все условия, влияющие на полную стоимость такого кредита или займа. Причем в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения "Изучите все условия кредита (займа)" или упоминания таких условий должна составлять не менее трех секунд. А в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании такое предупреждение или упоминание условий должно занимать не менее трех секунд и не менее 5% площади кадра, иными способами – не менее 5% рекламной площади (рекламного пространства). Это, согласно пояснительной записке, позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом. Для минимизации влияния рекламы на обращение граждан за кредитами (займами) в рекламе услуг, связанных с их предоставлением, также предлагается указывать предупреждающую фразу "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", размером не менее 5% (в первом чтении – 7%) от площади всей рекламы. А продолжительность такой рекламы на радио или телевидении, при кино- и видеообслуживании должна быть не менее трех секунд (в первом чтении - пяти секунд). Данные изменения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года. При этом договоры на распространение рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности, заключенные до этого дня, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 1 сентября 2025 года.

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законопроект, реклама