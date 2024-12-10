https://1prime.ru/20241210/putin-853470198.html

Путин раскрыл, что стало импульсом для ускоренного внедрения российского ПО

Путин раскрыл, что стало импульсом для ускоренного внедрения российского ПО - 10.12.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл, что стало импульсом для ускоренного внедрения российского ПО

Западные санкции стали импульсом для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T15:34+0300

2024-12-10T15:34+0300

2024-12-10T15:37+0300

россия

владимир путин

по

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Западные санкции стали импульсом для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в России есть все необходимое для рывка в технологической сфере, несмотря на западные рестрикции."Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками как способ сдержать Россию, стали на самом деле импульсом, в том числе для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.В то же время российский лидер подчеркнул успехи "Народный ОПК", который, по его словам, стал серьезной отраслью. Путин добавил, что необходимо активнее задействовать его ресурсы и потенциал.Президент России призвал систематизировать законодательство в цифровой сфере, чтобы сделать ее прозрачной и понятной.

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