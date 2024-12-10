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Путин: Россия должна отвечать на информационные атаки Запада

Путин: Россия должна отвечать на информационные атаки Запада - 10.12.2024, ПРАЙМ

Путин: Россия должна отвечать на информационные атаки Запада

Россия должна отвечать на информационные атаки со стороны Запада, соблюдая права человека внутри страны, заявил глава государства Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T15:56+0300

2024-12-10T15:56+0300

2024-12-10T15:56+0300

технологии

запад

москва

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия должна отвечать на информационные атаки со стороны Запада, соблюдая права человека внутри страны, заявил глава государства Владимир Путин."Как бы мы ни предавали анафеме то, что происходит с правами человека где-то за границей, и надо это делать, потому что это часть информационного противоборства, от которого никуда не деться, мы должны на это реагировать и отвечать, но наша самая главная задача - обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране", - сказал президент в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.По его словам, в России есть все необходимое для рывка в технологической сфере, несмотря на санкции. Это система высшего образования, уникальные кадры, суверенные, опережающие зарубежные аналоги платформенные решения, преференции и льготы для IT-компаний и специалистов. "Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками как способ сдержать Россию, стали на самом деле импульсом", - сказал глава государства.Он также высказался о необходимости систематизации законодательства в цифровой сфере и создания в России цифрового кодекса. В него будут включены предложения членов СПЧ.

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технологии, запад, москва, владимир путин, россия