Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: Россия должна отвечать на информационные атаки Запада - 10.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241210/putin-853470914.html
Путин: Россия должна отвечать на информационные атаки Запада
Путин: Россия должна отвечать на информационные атаки Запада - 10.12.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия должна отвечать на информационные атаки Запада
Россия должна отвечать на информационные атаки со стороны Запада, соблюдая права человека внутри страны, заявил глава государства Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T15:56+0300
2024-12-10T15:56+0300
технологии
запад
москва
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_0:79:3361:1970_1920x0_80_0_0_7023111f2c974a07ea8237e430e7d37d.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия должна отвечать на информационные атаки со стороны Запада, соблюдая права человека внутри страны, заявил глава государства Владимир Путин."Как бы мы ни предавали анафеме то, что происходит с правами человека где-то за границей, и надо это делать, потому что это часть информационного противоборства, от которого никуда не деться, мы должны на это реагировать и отвечать, но наша самая главная задача - обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране", - сказал президент в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.По его словам, в России есть все необходимое для рывка в технологической сфере, несмотря на санкции. Это система высшего образования, уникальные кадры, суверенные, опережающие зарубежные аналоги платформенные решения, преференции и льготы для IT-компаний и специалистов. "Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками как способ сдержать Россию, стали на самом деле импульсом", - сказал глава государства.Он также высказался о необходимости систематизации законодательства в цифровой сфере и создания в России цифрового кодекса. В него будут включены предложения членов СПЧ.
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_6974f4a52cf0e07b3198299819335790.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, запад, москва, владимир путин, россия
Технологии, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, РОССИЯ
15:56 10.12.2024
 
Путин: Россия должна отвечать на информационные атаки Запада

Путин: Россия должна отвечать на информационные атаки Запада

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия должна отвечать на информационные атаки со стороны Запада, соблюдая права человека внутри страны, заявил глава государства Владимир Путин.
"Как бы мы ни предавали анафеме то, что происходит с правами человека где-то за границей, и надо это делать, потому что это часть информационного противоборства, от которого никуда не деться, мы должны на это реагировать и отвечать, но наша самая главная задача - обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране", - сказал президент в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По его словам, в России есть все необходимое для рывка в технологической сфере, несмотря на санкции. Это система высшего образования, уникальные кадры, суверенные, опережающие зарубежные аналоги платформенные решения, преференции и льготы для IT-компаний и специалистов.
"Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками как способ сдержать Россию, стали на самом деле импульсом", - сказал глава государства.
Он также высказался о необходимости систематизации законодательства в цифровой сфере и создания в России цифрового кодекса. В него будут включены предложения членов СПЧ.
 
ТехнологииЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала