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Путин объяснил, почему в России не вводится смертная казнь - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Путин объяснил, почему в России не вводится смертная казнь
Путин объяснил, почему в России не вводится смертная казнь - 10.12.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, почему в России не вводится смертная казнь
Российские власти не вводят смертную казнь даже в условиях боевого противостояния, рассказал лидер государства Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T17:23+0300
2024-12-10T17:29+0300
россия
владимир путин
смертная казнь
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российские власти не вводят смертную казнь даже в условиях боевого противостояния, рассказал лидер государства Владимир Путин.В этой связи он добавил, что многие граждане и политики в России неоднократно поднимали вопрос введения казни. По его словам, власти стремятся принимать решения для повышения гуманности правосудия."Мы живем в каких реалиях - проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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россия, владимир путин, смертная казнь
РОССИЯ, Владимир Путин, смертная казнь
17:23 10.12.2024 (обновлено: 17:29 10.12.2024)
 
Путин объяснил, почему в России не вводится смертная казнь

Путин: Россия стремится повысить гуманность правосудия

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
© POOL
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российские власти не вводят смертную казнь даже в условиях боевого противостояния, рассказал лидер государства Владимир Путин.
В этой связи он добавил, что многие граждане и политики в России неоднократно поднимали вопрос введения казни. По его словам, власти стремятся принимать решения для повышения гуманности правосудия.
"Мы живем в каких реалиях - проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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РОССИЯВладимир Путинсмертная казнь
 
 
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