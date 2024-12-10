https://1prime.ru/20241210/putin-853473685.html

Путин объяснил, почему в России не вводится смертная казнь

Путин объяснил, почему в России не вводится смертная казнь - 10.12.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил, почему в России не вводится смертная казнь

Российские власти не вводят смертную казнь даже в условиях боевого противостояния, рассказал лидер государства Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T17:23+0300

2024-12-10T17:23+0300

2024-12-10T17:29+0300

россия

владимир путин

смертная казнь

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российские власти не вводят смертную казнь даже в условиях боевого противостояния, рассказал лидер государства Владимир Путин.В этой связи он добавил, что многие граждане и политики в России неоднократно поднимали вопрос введения казни. По его словам, власти стремятся принимать решения для повышения гуманности правосудия."Мы живем в каких реалиях - проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://1prime.ru/20241210/byudzhet-853471269.html

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россия, владимир путин, смертная казнь