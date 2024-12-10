https://1prime.ru/20241210/putin-853474244.html

Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, сообщил Путин

Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, сообщил Путин - 10.12.2024, ПРАЙМ

Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, сообщил Путин

Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T17:29+0300

2024-12-10T17:29+0300

2024-12-10T17:29+0300

вооружения

россия

владимир путин

"орешник"

ядерная программа

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. "Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем", - сказал глава государства во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.В то же время Путин отметил, что на текущий момент, помимо ядерной доктрины, России нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а новейшую ракетную систему "Орешник". По его словам, он минимизирует необходимость использования ядерного оружия.

https://1prime.ru/20241208/oreshnik-853420145.html

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россия, владимир путин, "орешник", ядерная программа