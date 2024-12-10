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Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, сообщил Путин - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, сообщил Путин
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, сообщил Путин - 10.12.2024, ПРАЙМ
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, сообщил Путин
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T17:29+0300
2024-12-10T17:29+0300
вооружения
россия
владимир путин
"орешник"
ядерная программа
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. "Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем", - сказал глава государства во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.В то же время Путин отметил, что на текущий момент, помимо ядерной доктрины, России нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а новейшую ракетную систему "Орешник". По его словам, он минимизирует необходимость использования ядерного оружия.
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россия, владимир путин, "орешник", ядерная программа
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, "Орешник", ядерная программа
17:29 10.12.2024
 
Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, сообщил Путин

Путин: Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.
"Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем", - сказал глава государства во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
В то же время Путин отметил, что на текущий момент, помимо ядерной доктрины, России нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а новейшую ракетную систему "Орешник". По его словам, он минимизирует необходимость использования ядерного оружия.
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ВооруженияРОССИЯВладимир Путин"Орешник"ядерная программа
 
 
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