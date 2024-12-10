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Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия - 10.12.2024, ПРАЙМ
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия
Появление российских ракетных систем средней дальности "Орешник" минимизирует необходимость использования ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T17:58+0300
2024-12-10T17:58+0300
общество
россия
ядерное оружие
"орешник"
владимир путин
рф
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Появление российских ракетных систем средней дальности "Орешник" минимизирует необходимость использования ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник". Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", - сказал глава государства. Ранее 21 ноября Россия нанесла удар по крупному объекту ВПК Украины в Днепропетровске. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ по Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Аналогов таких систем нет в мире. Массированное использование "Орешника" сопоставимо с эффектом ядерного удара, но оружием массового уничтожения он не является. Ранее Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии.
https://1prime.ru/20241206/oreshnik-853397189.html
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общество , россия, ядерное оружие, "орешник", владимир путин, рф
Общество , РОССИЯ, ядерное оружие, "Орешник", Владимир Путин, РФ
17:58 10.12.2024
 
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия

"Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия, заявил Путин

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Появление российских ракетных систем средней дальности "Орешник" минимизирует необходимость использования ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник". Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", - сказал глава государства.
Ранее 21 ноября Россия нанесла удар по крупному объекту ВПК Украины в Днепропетровске. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ по Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Аналогов таких систем нет в мире. Массированное использование "Орешника" сопоставимо с эффектом ядерного удара, но оружием массового уничтожения он не является. Ранее Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии
6 декабря, 17:08
 
ОбществоРОССИЯядерное оружие"Орешник"Владимир ПутинРФ
 
 
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