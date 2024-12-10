https://1prime.ru/20241210/putin-853475199.html
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия - 10.12.2024, ПРАЙМ
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия
Появление российских ракетных систем средней дальности "Орешник" минимизирует необходимость использования ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T17:58+0300
2024-12-10T17:58+0300
2024-12-10T17:58+0300
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ядерное оружие
"орешник"
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Появление российских ракетных систем средней дальности "Орешник" минимизирует необходимость использования ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник". Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", - сказал глава государства. Ранее 21 ноября Россия нанесла удар по крупному объекту ВПК Украины в Днепропетровске. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ по Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Аналогов таких систем нет в мире. Массированное использование "Орешника" сопоставимо с эффектом ядерного удара, но оружием массового уничтожения он не является. Ранее Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии.
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общество , россия, ядерное оружие, "орешник", владимир путин, рф
Общество , РОССИЯ, ядерное оружие, "Орешник", Владимир Путин, РФ
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия
"Орешник" минимизирует необходимость применения ядерного оружия, заявил Путин
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Появление российских ракетных систем средней дальности "Орешник" минимизирует необходимость использования ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник". Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", - сказал глава государства.
Ранее 21 ноября Россия нанесла удар по крупному объекту ВПК Украины в Днепропетровске. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ по Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Аналогов таких систем нет в мире. Массированное использование "Орешника" сопоставимо с эффектом ядерного удара, но оружием массового уничтожения он не является. Ранее Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии.
Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии