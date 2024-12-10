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Назван самым привлекательный для россиян работодатель в 2024 году

Назван самым привлекательный для россиян работодатель в 2024 году - 10.12.2024, ПРАЙМ

Назван самым привлекательный для россиян работодатель в 2024 году

Самым привлекательным работодателем для россиян трудоспособного возраста четвертый год подряд стал "Газпром", на втором месте - "Росатом", следует из опроса... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T11:04+0300

2024-12-10T11:04+0300

2024-12-10T11:04+0300

россия

работодатели

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Самым привлекательным работодателем для россиян трудоспособного возраста четвертый год подряд стал "Газпром", на втором месте - "Росатом", следует из опроса ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. Четвертый год подряд рейтинг наиболее привлекательных российских работодателей возглавил "Газпром", 26% респондентов выбрали бы эту компанию, 14% россиян предпочли бы работать в "Росатоме", 13% назвали РЖД. Кроме того, в рейтинг вошли компании "Роснефть" (12%), "Яндекс" (11%), по 10% респондентов назвали "Сбербанк" и "Роскосмос", следует из результатов опроса ВЦИОМ. Респондентам предложили оценить по пятибалльной шкале характеристики работодателя, которые являются для них важными при выборе работы. Полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед работниками россияне оценили на 4,78 балла (средний балл), хорошую зарплату - на 4,72 балла, соблюдение норм безопасности труда - 4,56 балла. Кроме того, россияне оценивали, насколько они удовлетворены условиями на текущем месте работы. Средний балл удовлетворенности соблюдением норм безопасности труда составил 4,33 балла, удобный график работы - 4,31 балла, выполнение компанией своих обязательств (оплата труда, премии, соцпакет, условия труда) - 4,28 балла. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ" проведен 10-13 сентября 2024 среди 1126 россиян - женщины от 18 лет до 57 лет и мужчины — до 62 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, работодатели