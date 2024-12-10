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Рубль на Мосбирже показывает высокую волатильность

Рубль на Мосбирже показывает высокую волатильность - 10.12.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже показывает высокую волатильность

Рубль на Московской бирже во вторник торгуется в плюсе против юаня, курсовая волатильность, выросшая на прошлой неделе, сохраняется высокой вторую неделю,... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T17:32+0300

2024-12-10T17:32+0300

2024-12-10T17:32+0300

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже во вторник торгуется в плюсе против юаня, курсовая волатильность, выросшая на прошлой неделе, сохраняется высокой вторую неделю, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падал на 20 копеек, до 13,66 рубля. Снижение составило 1,45%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,53-13,91 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 168,8 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,1 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,401 против 7,259 на форексе. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ Рубль во вторник торгуется в плюсе против юаня на Мосбирже, сохраняя высокую волатильность, проявившуюся на прошлой неделе, когда юань падал ниже ключевого уровня 13,5 рубля - до минимумов с конца октября. "Разнонаправленная динамика рубля может свидетельствовать о сохранении дисбаланса на валютном рынке, который в том числе вызван недавними санкциями против российского банковского сектора. Периодически появляются концентрированные заказы на покупку или продажу инвалюты, вызывающие резкие импульсы котировок, не имеющие продолжения. Для нивелирования воздействия таких сделок не хватает рыночной ликвидности, в том числе из-за ухода торговли долларом и евро с биржи на межбанковский рынок", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка подросла до 1,89% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,71% накануне. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.26 мск снижается на 0,1%, до 72,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 106,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Обвал рубля после санкций США в конце ноябре был, видимо, спровоцирован резкими корпоративными покупками для погашения валютных долгов на фоне усугубившегося дефицита предложения валюты на рынке при стабильном спросе импортёров, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "При этом население использовало обвал рубля для продажи валюты, вновь демонстрируя контрциклическое поведение. Возврат курса доллара к 99-100 рублям подтвердил наши исходные предположения о "перелёте" после достижения уровней 110+ в конце ноября. В ближайшее время допускаем диапазон 100-105 рублей за доллар с возвратом к 100 или даже чуть ниже в конце 2024 и в первом квартале 2025-го на фоне нормализации баланса потоков", - добавляет он. Оценки ЦБ РФ относительно того, что эффект санкций США будет временным, и в итоге давление на валютный рынок снизится, совпадает с мнением аналитиков Райффайзенбанка. "По этой причине мы не подвергали пересмотру среднесрочный прогноз курса доллара к рублю: по нашим оценкам, к концу следующего года он останется чуть ниже 100 рублей", - добавляют они.

https://1prime.ru/20241210/bank-rossii-853473907.html

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