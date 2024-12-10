Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль на Мосбирже показывает высокую волатильность - 10.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241210/rubl-853474397.html
Рубль на Мосбирже показывает высокую волатильность
Рубль на Мосбирже показывает высокую волатильность - 10.12.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже показывает высокую волатильность
Рубль на Московской бирже во вторник торгуется в плюсе против юаня, курсовая волатильность, выросшая на прошлой неделе, сохраняется высокой вторую неделю,... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T17:32+0300
2024-12-10T17:32+0300
россия
курсы валют
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_c11470921e6951ced71ed9b75d9a9165.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже во вторник торгуется в плюсе против юаня, курсовая волатильность, выросшая на прошлой неделе, сохраняется высокой вторую неделю, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падал на 20 копеек, до 13,66 рубля. Снижение составило 1,45%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,53-13,91 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 168,8 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,1 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,401 против 7,259 на форексе. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ Рубль во вторник торгуется в плюсе против юаня на Мосбирже, сохраняя высокую волатильность, проявившуюся на прошлой неделе, когда юань падал ниже ключевого уровня 13,5 рубля - до минимумов с конца октября. "Разнонаправленная динамика рубля может свидетельствовать о сохранении дисбаланса на валютном рынке, который в том числе вызван недавними санкциями против российского банковского сектора. Периодически появляются концентрированные заказы на покупку или продажу инвалюты, вызывающие резкие импульсы котировок, не имеющие продолжения. Для нивелирования воздействия таких сделок не хватает рыночной ликвидности, в том числе из-за ухода торговли долларом и евро с биржи на межбанковский рынок", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка подросла до 1,89% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,71% накануне. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.26 мск снижается на 0,1%, до 72,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 106,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Обвал рубля после санкций США в конце ноябре был, видимо, спровоцирован резкими корпоративными покупками для погашения валютных долгов на фоне усугубившегося дефицита предложения валюты на рынке при стабильном спросе импортёров, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "При этом население использовало обвал рубля для продажи валюты, вновь демонстрируя контрциклическое поведение. Возврат курса доллара к 99-100 рублям подтвердил наши исходные предположения о "перелёте" после достижения уровней 110+ в конце ноября. В ближайшее время допускаем диапазон 100-105 рублей за доллар с возвратом к 100 или даже чуть ниже в конце 2024 и в первом квартале 2025-го на фоне нормализации баланса потоков", - добавляет он. Оценки ЦБ РФ относительно того, что эффект санкций США будет временным, и в итоге давление на валютный рынок снизится, совпадает с мнением аналитиков Райффайзенбанка. "По этой причине мы не подвергали пересмотру среднесрочный прогноз курса доллара к рублю: по нашим оценкам, к концу следующего года он останется чуть ниже 100 рублей", - добавляют они.
https://1prime.ru/20241210/bank-rossii-853473907.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d1f940737c267fbf74f0f6068a8ac72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, курсы валют, рубль
РОССИЯ, курсы валют, рубль
17:32 10.12.2024
 
Рубль на Мосбирже показывает высокую волатильность

Рубль на Мосбирже растет против юаня, высокая волатильность сохраняется

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже во вторник торгуется в плюсе против юаня, курсовая волатильность, выросшая на прошлой неделе, сохраняется высокой вторую неделю, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падал на 20 копеек, до 13,66 рубля. Снижение составило 1,45%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,53-13,91 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 168,8 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,1 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,401 против 7,259 на форексе.
РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ
Рубль во вторник торгуется в плюсе против юаня на Мосбирже, сохраняя высокую волатильность, проявившуюся на прошлой неделе, когда юань падал ниже ключевого уровня 13,5 рубля - до минимумов с конца октября.
"Разнонаправленная динамика рубля может свидетельствовать о сохранении дисбаланса на валютном рынке, который в том числе вызван недавними санкциями против российского банковского сектора. Периодически появляются концентрированные заказы на покупку или продажу инвалюты, вызывающие резкие импульсы котировок, не имеющие продолжения. Для нивелирования воздействия таких сделок не хватает рыночной ликвидности, в том числе из-за ухода торговли долларом и евро с биржи на межбанковский рынок", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 декабря
17:25
При этом юаневая ставка денежного рынка подросла до 1,89% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,71% накануне.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.26 мск снижается на 0,1%, до 72,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 106,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Обвал рубля после санкций США в конце ноябре был, видимо, спровоцирован резкими корпоративными покупками для погашения валютных долгов на фоне усугубившегося дефицита предложения валюты на рынке при стабильном спросе импортёров, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА".
"При этом население использовало обвал рубля для продажи валюты, вновь демонстрируя контрциклическое поведение. Возврат курса доллара к 99-100 рублям подтвердил наши исходные предположения о "перелёте" после достижения уровней 110+ в конце ноября. В ближайшее время допускаем диапазон 100-105 рублей за доллар с возвратом к 100 или даже чуть ниже в конце 2024 и в первом квартале 2025-го на фоне нормализации баланса потоков", - добавляет он.
Оценки ЦБ РФ относительно того, что эффект санкций США будет временным, и в итоге давление на валютный рынок снизится, совпадает с мнением аналитиков Райффайзенбанка.
"По этой причине мы не подвергали пересмотру среднесрочный прогноз курса доллара к рублю: по нашим оценкам, к концу следующего года он останется чуть ниже 100 рублей", - добавляют они.
 
РОССИЯкурсы валютрубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала