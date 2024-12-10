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Рынки под контролем продавцов

Рынки под контролем продавцов - 10.12.2024, ПРАЙМ

Рынки под контролем продавцов

В понедельник, 9 декабря, по итогам дня рубль потерял против своих конкурентов более 2%. Пара доллар/рубль повысилась на 2,54%, до 101,89 рубля., евро/рубль —... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T08:36+0300

2024-12-10T08:36+0300

2024-12-10T08:36+0300

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. В понедельник, 9 декабря, по итогам дня рубль потерял против своих конкурентов более 2%. Пара доллар/рубль повысилась на 2,54%, до 101,89 рубля., евро/рубль — на 2,27%, до 107,21 рубля, юань/рубль — на 3,28%, до 13,85 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 10 декабря: доллар — 99,3759 рубля за доллар, евро — 105,0996 рубля за евро.С понедельника рубль начал коррекционное движение вверх после восьмидневного укрепления на 10,9%, до 98,95 руб. Рубль начал дорожать с 111,05 руб., где он оказался на фоне новых санкций США, которые затронули финансовый сектор и инфраструктуру международных расчетов. Судя по вчерашнему отскоку, доллар пытается нащупать новую нижнюю границу диапазона до конца ноября и на новогодние праздники. Повышенная волатильность в виде разнонаправленных колебаний будет указывать на сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением.Баррель Brent подорожал на 1,43%, до 72,14 доллара. Недавние события в Сирии создают дополнительную напряженность на Ближнем Востоке. Этот геополитический сдвиг может спровоцировать серьезные конфликты между региональными странами, что традиционно приводит к росту цен на нефть.Также обращаю внимание на сложную ситуацию с спросом, особенно со стороны Китая. Последние сообщения о возможном смягчении денежно-кредитной политики Китая внушают определенный оптимизм. Власти Китая объявили о планах смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, что было воспринято трейдерами как позитивный сигнал для экономики страны.Параллельно слежу за позицией Федеральной резервной системы США. Ожидается, что 18 декабря может быть принято решение о снижении процентных ставок с вероятностью 85,8%. Однако текущие экономические данные США могут заставить ФРС занять более осторожную позицию. Это может укрепить доллар и оказать давление на нефтяные котировки.Во вторник, 10 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит 71,84 доллара. Падение цены остановилось точно на поддержке 70,85 доллара. Вчера был отскок, в результате которого свеча за 9 декабря перекрыла тело за 8 декабря. Чтобы отменить медвежий сценарий, нужен сегодня рост до 74,15 доллара. Если день закроется снижением, то цель 67 долларов актуальна до конца года.Пара доллар/рубль восстановилась до 101,89 рубля. Вчера в обзоре я написал, что торговый диапазон по рублю сместился на 95,00 - 105,00 рублей с 100 до 115 рублей с промежуточным сопротивлением на 101,50 руб. Он пройден и это указывает на сохраняющиеся неравномерные поступления валютной выручки на биржу. Центральный банк отметил, что влияние санкций на валютный рынок будет временным. По мере адаптации участников рынка и поиска новых контрагентов давление на валютный курс будет снижаться. Возвращение цены доллара до 103,50 руб. для меня будет указывать на манипуляционные действия со стороны заинтересованных участников рынка, чтобы успокоить граждан из-за недавнего резкого ослабления рубля.Индекс Мосбиржи вырос на 1,45%, до 2572,89 п., РТС — на 1,49%, до 815,61 п. Индекс продвинулся еще выше до 2586 п., но рост неуверенный и немного похож на структуру восходящего движения с 27 ноября по 2 декабря. Рынок по-прежнему остается под контролем продавцов с поддержкой 2530 п.В течение последних суток криптовалютный рынок пережил серьезный обвал с массовыми ликвидациями на сумму 1,52 миллиарда долларов. Наибольший удар пришелся на длинные позиции, которые составили 1,39 миллиарда долларов от общей суммы. Быстрое падение было вызвано сочетанием факторов, включая позиции с чрезмерным кредитным плечом, слабые рыночные настроения в начале недели и каскадные стоп-лоссы. Наибольшее количество ликвидаций пришлось на биржи Binance и OKX.Несмотря на масштабные ликвидации и высокую волатильность, индекс страха и жадности криптовалют остается в зоне крайней жадности на уровне 78 пунктов. Рынок просто балансирует себя и сбрасывает тех, кто жестко нарушает риск-менеджмент, злоупотребляя кредитными плечами. Биткоин стоит 96 800 долларов. Цена находится в боковом тренде после падения до 90 500 долларов со средней равновесной ценой 99 200 долларов.На сегодня сопротивление находится на уровне 101 500 долларов, поддержка на 94 000 долларов. Рынок без роста может остаться до 18 декабря, в этот день состоится заседание ФРС США.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, биткоин, курсы валют