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Позитивный импульс - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Позитивный импульс
Позитивный импульс - 10.12.2024, ПРАЙМ
Позитивный импульс
Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,45% до 2572,89 п., индекс РТС – на 1,49% до 815,61 п. В сегменте суверенного долга в начале недели формируются... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T08:54+0300
2024-12-10T08:54+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853458954.jpg?1733810075
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,45% до 2572,89 п., индекс РТС – на 1,49% до 815,61 п. В сегменте суверенного долга в начале недели формируются умеренно позитивные настроения, индекс RGBI повысился на 0,1%.Московская биржа запустила новый сервис — календарь IPO, который станет информационным ресурсом с данными о предстоящих и прошедших размещениях, включая тип сделки, размер, цену, капитализацию и механизм стабилизации. Также биржа представила рекомендации для эмитентов, которые помогут провести успешное IPO. Эти меры направлены на повышение прозрачности и степени вовлечённости розничных инвесторов.МКПАО "ВК" (VCKO 265,8 рубля +2,31%) рассматривает возможность проведения IPO технологической вертикали VK Tech (АО "ВК Технологии") на Московской бирже. VK Tech занимается предоставлением IT-решений для корпоративных клиентов, включая облачные сервисы, коммуникационные платформы и HR-решения. За девять месяцев 2024 года выручка VK Tech выросла на 60,1% до 7,7 миллиарда рублей, а EBITDA увеличилась до 1,5 миллиарда рублей с маржинальностью 19,1%. Драйверами роста стали VK Cloud и VK WorkSpace, обеспечившие рост выручки от крупных клиентов на 45,6% и от малого и среднего бизнеса на 75,5%.Вывод VK Tech на биржу может раскрыть внутреннюю стоимость бизнеса и привлечь более высокие оценки благодаря высоким темпам роста, что соответствует стратегическому подходу других игроков, таких как МТС с планами IPO рекламного бизнеса или Ростелеком с выводом дата-центров. Однако сам ВК продолжает оставаться убыточным бизнесом, неэффективно используя замедление иностранных социальных сетей, и даже операционные показатели остаются в минусе. Для поддержания деятельности компания в апреле 2023 года получила 60 млрд рублей от ФНБ под льготную ставку 4,22%. Несмотря на перспективное размещение VK Tech, акции ВК в целом остаются малоинтересными.Группа "М.Видео-Эльдорадо" (MVID 84,8 рубля +2,05%) продолжает развивать комплементарные бизнесы, запуская новые услуги. Компания начала выкупать подержанные смартфоны, такие как Apple, Samsung, Honor, с планами распространить эту услугу на бытовую технику. Рынок подержанных устройств, по оценкам компании, составляет 130 млрд рублей, что особенно актуально на фоне стагнации продаж новых смартфонов. Кроме того, "М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 000 рублей сроком до 12 месяцев, которые можно использовать как на покупки в сети, так и на любые другие цели. Ранее компания предлагала только рассрочку на технику. В 2023 году через платформу "Директ кредит" было выдано 85 млрд рублей заемных средств, что составило около 16% от общего объема продаж. Эти шаги направлены на диверсификацию бизнеса и поиск новых источников дохода.
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Кирилл Климентьев
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Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
08:54 10.12.2024
 

Позитивный импульс

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,45% до 2572,89 п., индекс РТС – на 1,49% до 815,61 п. В сегменте суверенного долга в начале недели формируются умеренно позитивные настроения, индекс RGBI повысился на 0,1%.
Московская биржа запустила новый сервис — календарь IPO, который станет информационным ресурсом с данными о предстоящих и прошедших размещениях, включая тип сделки, размер, цену, капитализацию и механизм стабилизации. Также биржа представила рекомендации для эмитентов, которые помогут провести успешное IPO. Эти меры направлены на повышение прозрачности и степени вовлечённости розничных инвесторов.
МКПАО "ВК" (VCKO 265,8 рубля +2,31%) рассматривает возможность проведения IPO технологической вертикали VK Tech (АО "ВК Технологии") на Московской бирже. VK Tech занимается предоставлением IT-решений для корпоративных клиентов, включая облачные сервисы, коммуникационные платформы и HR-решения. За девять месяцев 2024 года выручка VK Tech выросла на 60,1% до 7,7 миллиарда рублей, а EBITDA увеличилась до 1,5 миллиарда рублей с маржинальностью 19,1%. Драйверами роста стали VK Cloud и VK WorkSpace, обеспечившие рост выручки от крупных клиентов на 45,6% и от малого и среднего бизнеса на 75,5%.
Вывод VK Tech на биржу может раскрыть внутреннюю стоимость бизнеса и привлечь более высокие оценки благодаря высоким темпам роста, что соответствует стратегическому подходу других игроков, таких как МТС с планами IPO рекламного бизнеса или Ростелеком с выводом дата-центров. Однако сам ВК продолжает оставаться убыточным бизнесом, неэффективно используя замедление иностранных социальных сетей, и даже операционные показатели остаются в минусе. Для поддержания деятельности компания в апреле 2023 года получила 60 млрд рублей от ФНБ под льготную ставку 4,22%. Несмотря на перспективное размещение VK Tech, акции ВК в целом остаются малоинтересными.
Группа "М.Видео-Эльдорадо" (MVID 84,8 рубля +2,05%) продолжает развивать комплементарные бизнесы, запуская новые услуги. Компания начала выкупать подержанные смартфоны, такие как Apple, Samsung, Honor, с планами распространить эту услугу на бытовую технику. Рынок подержанных устройств, по оценкам компании, составляет 130 млрд рублей, что особенно актуально на фоне стагнации продаж новых смартфонов. Кроме того, "М.Видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 000 рублей сроком до 12 месяцев, которые можно использовать как на покупки в сети, так и на любые другие цели. Ранее компания предлагала только рассрочку на технику. В 2023 году через платформу "Директ кредит" было выдано 85 млрд рублей заемных средств, что составило около 16% от общего объема продаж. Эти шаги направлены на диверсификацию бизнеса и поиск новых источников дохода.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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