Акции пошли вверх вместе с валютой

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник прибавил еще 1,5% и на пике сессии оказался недалеко от 2600 п. Сегодня-завтра уровень может быть протестирован и даже пройден. Сигналы к послаблению с внешнего контура и падение валют, что может сдержать жесткость ЦБ на заседании 20 декабря, позитивны для курсов акций. Конечно, если не будет очередных геополитических и монетарных форс-мажоров.Лидер вчерашнего рынка — бумаги Группы Позитив (+5,1%). Акции ИТ-компании очень волатильные и обычно на общерыночном потеплении идут на опережение. Курс вернулся выше 2000 рублей, открыт потенциал к 2100 рублям.Еще один фаворит понедельника — бумаги Полюса (+3,3%). Золото подросло, а за ним вверх и бумаги золотодобытчика. Сегодня состоится онлайн-конференция по стратегическим проектам корпорации, а в четверг будет последний день для покупки бумаг под большой дивиденд — 1302 рублей. Курс на бирже уже метит к круглым 15 000 рублей.Рубль после мощного 8-дневного восстановления и возврата на уровни октября ушел в коррекцию, а инвалюты отскочили после обвала. Есть вероятность более высокого отскока инвалют, еще процента по 2–3%, после чего рубль на фоне восстановления механизмов расчетов за экспорт, скорее всего, вновь возобновит укрепление.
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник прибавил еще 1,5% и на пике сессии оказался недалеко от 2600 п. Сегодня-завтра уровень может быть протестирован и даже пройден. Сигналы к послаблению с внешнего контура и падение валют, что может сдержать жесткость ЦБ на заседании 20 декабря, позитивны для курсов акций. Конечно, если не будет очередных геополитических и монетарных форс-мажоров.
Лидер вчерашнего рынка — бумаги Группы Позитив (+5,1%). Акции ИТ-компании очень волатильные и обычно на общерыночном потеплении идут на опережение. Курс вернулся выше 2000 рублей, открыт потенциал к 2100 рублям.
Еще один фаворит понедельника — бумаги Полюса (+3,3%). Золото подросло, а за ним вверх и бумаги золотодобытчика. Сегодня состоится онлайн-конференция по стратегическим проектам корпорации, а в четверг будет последний день для покупки бумаг под большой дивиденд — 1302 рублей. Курс на бирже уже метит к круглым 15 000 рублей.
Рубль после мощного 8-дневного восстановления и возврата на уровни октября ушел в коррекцию, а инвалюты отскочили после обвала. Есть вероятность более высокого отскока инвалют, еще процента по 2–3%, после чего рубль на фоне восстановления механизмов расчетов за экспорт, скорее всего, вновь возобновит укрепление.
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