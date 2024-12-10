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Акции пошли вверх вместе с валютой - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Акции пошли вверх вместе с валютой
Акции пошли вверх вместе с валютой - 10.12.2024, ПРАЙМ
Акции пошли вверх вместе с валютой
Индекс МосБиржи в понедельник прибавил еще 1,5% и на пике сессии оказался недалеко от 2600 п. Сегодня-завтра уровень может быть протестирован и даже пройден... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T10:00+0300
2024-12-10T10:00+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
курсы валют
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник прибавил еще 1,5% и на пике сессии оказался недалеко от 2600 п. Сегодня-завтра уровень может быть протестирован и даже пройден. Сигналы к послаблению с внешнего контура и падение валют, что может сдержать жесткость ЦБ на заседании 20 декабря, позитивны для курсов акций. Конечно, если не будет очередных геополитических и монетарных форс-мажоров.Лидер вчерашнего рынка — бумаги Группы Позитив (+5,1%). Акции ИТ-компании очень волатильные и обычно на общерыночном потеплении идут на опережение. Курс вернулся выше 2000 рублей, открыт потенциал к 2100 рублям.Еще один фаворит понедельника — бумаги Полюса (+3,3%). Золото подросло, а за ним вверх и бумаги золотодобытчика. Сегодня состоится онлайн-конференция по стратегическим проектам корпорации, а в четверг будет последний день для покупки бумаг под большой дивиденд — 1302 рублей. Курс на бирже уже метит к круглым 15 000 рублей.Рубль после мощного 8-дневного восстановления и возврата на уровни октября ушел в коррекцию, а инвалюты отскочили после обвала. Есть вероятность более высокого отскока инвалют, еще процента по 2–3%, после чего рубль на фоне восстановления механизмов расчетов за экспорт, скорее всего, вновь возобновит укрепление.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют
Мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют
10:00 10.12.2024
 

Акции пошли вверх вместе с валютой

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник прибавил еще 1,5% и на пике сессии оказался недалеко от 2600 п. Сегодня-завтра уровень может быть протестирован и даже пройден. Сигналы к послаблению с внешнего контура и падение валют, что может сдержать жесткость ЦБ на заседании 20 декабря, позитивны для курсов акций. Конечно, если не будет очередных геополитических и монетарных форс-мажоров.
Лидер вчерашнего рынка — бумаги Группы Позитив (+5,1%). Акции ИТ-компании очень волатильные и обычно на общерыночном потеплении идут на опережение. Курс вернулся выше 2000 рублей, открыт потенциал к 2100 рублям.
Еще один фаворит понедельника — бумаги Полюса (+3,3%). Золото подросло, а за ним вверх и бумаги золотодобытчика. Сегодня состоится онлайн-конференция по стратегическим проектам корпорации, а в четверг будет последний день для покупки бумаг под большой дивиденд — 1302 рублей. Курс на бирже уже метит к круглым 15 000 рублей.
Рубль после мощного 8-дневного восстановления и возврата на уровни октября ушел в коррекцию, а инвалюты отскочили после обвала. Есть вероятность более высокого отскока инвалют, еще процента по 2–3%, после чего рубль на фоне восстановления механизмов расчетов за экспорт, скорее всего, вновь возобновит укрепление.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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