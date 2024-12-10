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Российский рынок акций снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня - 10.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 10.12.2024, ПРАЙМ

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российский рынок акций

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,52%, до 2559,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,47%, до 852,47 пункта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, российский рынок акций