https://1prime.ru/20241210/rynok-aktsiy-853460662.html
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня - 10.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T10:08+0300
2024-12-10T10:08+0300
2024-12-10T10:10+0300
россия
биржевые торги
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,52%, до 2559,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,47%, до 852,47 пункта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, биржевые торги, российский рынок акций
РОССИЯ, биржевые торги, российский рынок акций
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,52%, до 2559,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,47%, до 852,47 пункта.