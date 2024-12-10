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В РЖД анонсировали возобновление пассажирского сообщения с Китаем и КНДР

В РЖД анонсировали возобновление пассажирского сообщения с Китаем и КНДР - 10.12.2024, ПРАЙМ

В РЖД анонсировали возобновление пассажирского сообщения с Китаем и КНДР

Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T16:32+0300

2024-12-10T16:32+0300

2024-12-10T16:32+0300

экономика

ржд

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД.Пассажирское сообщение с КНР и с КНДР было временно приостановлено в 2020 году. РЖД сообщили, что с вводом графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог и №645/646 сообщением Туманган – Хасан формирования министерства железных дорог КНДР."Поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково будет курсировать с 15 декабря ежедневно… Поезд №645/646 сообщением Туманган – Хасан вернётся в расписание 16 декабря и будет отправляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241203/rzhd--853292754.html

китай

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ржд, китай, кндр