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В РЖД анонсировали возобновление пассажирского сообщения с Китаем и КНДР - 10.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В РЖД анонсировали возобновление пассажирского сообщения с Китаем и КНДР
В РЖД анонсировали возобновление пассажирского сообщения с Китаем и КНДР - 10.12.2024, ПРАЙМ
В РЖД анонсировали возобновление пассажирского сообщения с Китаем и КНДР
Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T16:32+0300
2024-12-10T16:32+0300
экономика
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китай
кндр
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД.Пассажирское сообщение с КНР и с КНДР было временно приостановлено в 2020 году. РЖД сообщили, что с вводом графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог и №645/646 сообщением Туманган – Хасан формирования министерства железных дорог КНДР."Поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково будет курсировать с 15 декабря ежедневно… Поезд №645/646 сообщением Туманган – Хасан вернётся в расписание 16 декабря и будет отправляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.
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ржд, китай, кндр
Экономика, РЖД, КИТАЙ, КНДР
16:32 10.12.2024
 
В РЖД анонсировали возобновление пассажирского сообщения с Китаем и КНДР

РЖД: с 15 декабря возобновится пассажирское сообщение с Китаем, с 16-го - с КНДР

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем возобновится с 15 декабря 2024 года, с КНДР - с 16 декабря, сообщили РЖД.
Пассажирское сообщение с КНР и с КНДР было временно приостановлено в 2020 году. РЖД сообщили, что с вводом графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог и №645/646 сообщением Туманган – Хасан формирования министерства железных дорог КНДР.
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РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году
3 декабря, 14:11
"Поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково будет курсировать с 15 декабря ежедневно… Поезд №645/646 сообщением Туманган – Хасан вернётся в расписание 16 декабря и будет отправляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаРЖДКИТАЙКНДР
 
 
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