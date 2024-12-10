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Минторг США ввел экспортный контроль против четырех российских компаний - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Минторг США ввел экспортный контроль против четырех российских компаний
Минторг США ввел экспортный контроль против четырех российских компаний - 10.12.2024, ПРАЙМ
Минторг США ввел экспортный контроль против четырех российских компаний
Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля против четырех российских компаний из-за их действий вразрез интересам американской национальной... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T17:59+0300
2024-12-10T17:59+0300
экономика
минторг сша
экспортный контроль
российские компании
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля против четырех российских компаний из-за их действий вразрез интересам американской национальной безопасности, следует из опубликованного документа ведомства. "Правительство США определило, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в публикации. Новые ограничения распространяются на организации ООО "Авиаснаб", акционерное общество "Горизонт", компании NtechLab и "Технологии видеоанализа".
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минторг сша, экспортный контроль, российские компании
Экономика, Минторг США, экспортный контроль, российские компании
17:59 10.12.2024
 
Минторг США ввел экспортный контроль против четырех российских компаний

Документ: Минторг США ввел экспортный контроль против четырех компаний из России

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля против четырех российских компаний из-за их действий вразрез интересам американской национальной безопасности, следует из опубликованного документа ведомства.
"Правительство США определило, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в публикации.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников
Вчера, 23:23
Новые ограничения распространяются на организации ООО "Авиаснаб", акционерное общество "Горизонт", компании NtechLab и "Технологии видеоанализа".
 
ЭкономикаМинторг СШАэкспортный контрольроссийские компании
 
 
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