Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минфина США рассказала о дальнейших мерах против России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241210/sanktsii-853478850.html
Глава Минфина США рассказала о дальнейших мерах против России
Глава Минфина США рассказала о дальнейших мерах против России - 10.12.2024, ПРАЙМ
Глава Минфина США рассказала о дальнейших мерах против России
США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T21:28+0300
2024-12-10T21:35+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/12/841371241_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_81f2feabe30ecac3cd71c89a78fe215a.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России", - говорится в ее распространенном сообщении. По словам министра финансов США, санкции против России наряду с продолжающейся военной помощью Украине и выделением ей займа в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ должны еще больше укрепить позиции Киева.
https://1prime.ru/20241209/sanktsii-853448297.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/12/841371241_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_a9ce3031d4589e31cbfc1c06c2577aef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
21:28 10.12.2024 (обновлено: 21:35 10.12.2024)
 
Глава Минфина США рассказала о дальнейших мерах против России

Йеллен: США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против РФ

© Фото : Federal ReserveМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России", - говорится в ее распространенном сообщении.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников
Вчера, 23:23
По словам министра финансов США, санкции против России наряду с продолжающейся военной помощью Украине и выделением ей займа в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ должны еще больше укрепить позиции Киева.
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала