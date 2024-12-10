https://1prime.ru/20241210/sanktsii-853478850.html

Глава Минфина США рассказала о дальнейших мерах против России

Глава Минфина США рассказала о дальнейших мерах против России - 10.12.2024, ПРАЙМ

Глава Минфина США рассказала о дальнейших мерах против России

США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T21:28+0300

2024-12-10T21:28+0300

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экономика

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России", - говорится в ее распространенном сообщении. По словам министра финансов США, санкции против России наряду с продолжающейся военной помощью Украине и выделением ей займа в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ должны еще больше укрепить позиции Киева.

https://1prime.ru/20241209/sanktsii-853448297.html

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