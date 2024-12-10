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Канада ввела санкции в отношении еще девяти российских граждан - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Канада ввела санкции в отношении еще девяти российских граждан
Канада ввела санкции в отношении еще девяти российских граждан - 10.12.2024, ПРАЙМ
Канада ввела санкции в отношении еще девяти российских граждан
Канада добавила в санкционный список девять граждан России, следует из документа, опубликованном канадскими властями. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T22:43+0300
2024-12-10T22:44+0300
политика
россияне
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Канада добавила в санкционный список девять граждан России, следует из документа, опубликованном канадскими властями.В результате были введены санкции в отношении Кирилла Попова, Юрия Дорошенко, Дмитрия Лайкова, Александра Науменко, Анвера Муксимова, Александра Бочарова, Александра Чиленгирова, Сергея Евсюкова и Кирилла Шакурова. Таким образом, в результате последних дополнений Канада ввела санкции а отношении 432 граждан РФ,
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россияне
Политика, россияне
22:43 10.12.2024 (обновлено: 22:44 10.12.2024)
 
Канада ввела санкции в отношении еще девяти российских граждан

Канада добавила в санкционный список еще девять российских граждан

© fotolia.com / surangawКанадский флаг.
Канадский флаг. - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© fotolia.com / surangaw
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Канада добавила в санкционный список девять граждан России, следует из документа, опубликованном канадскими властями.
В результате были введены санкции в отношении Кирилла Попова, Юрия Дорошенко, Дмитрия Лайкова, Александра Науменко, Анвера Муксимова, Александра Бочарова, Александра Чиленгирова, Сергея Евсюкова и Кирилла Шакурова.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
США ввели новые визовые санкции против российских чиновников
Вчера, 23:23
Таким образом, в результате последних дополнений Канада ввела санкции а отношении 432 граждан РФ,
 
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