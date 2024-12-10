https://1prime.ru/20241210/sanktsii-853479255.html

Канада ввела санкции в отношении еще девяти российских граждан

Канада ввела санкции в отношении еще девяти российских граждан - 10.12.2024, ПРАЙМ

Канада ввела санкции в отношении еще девяти российских граждан

Канада добавила в санкционный список девять граждан России, следует из документа, опубликованном канадскими властями. | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T22:43+0300

2024-12-10T22:43+0300

2024-12-10T22:44+0300

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Канада добавила в санкционный список девять граждан России, следует из документа, опубликованном канадскими властями.В результате были введены санкции в отношении Кирилла Попова, Юрия Дорошенко, Дмитрия Лайкова, Александра Науменко, Анвера Муксимова, Александра Бочарова, Александра Чиленгирова, Сергея Евсюкова и Кирилла Шакурова. Таким образом, в результате последних дополнений Канада ввела санкции а отношении 432 граждан РФ,

https://1prime.ru/20241209/sanktsii-853448297.html

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