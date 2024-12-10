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В России заработал сервис оплаты по биометрии "Сбера"
В России заработал сервис оплаты по биометрии "Сбера" - 10.12.2024, ПРАЙМ
В России заработал сервис оплаты по биометрии "Сбера"
Сервис Сбербанка "Оплата улыбкой" стал доступен клиентам любого банка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T13:07+0300
2024-12-10T13:07+0300
2024-12-10T13:07+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сервис Сбербанка "Оплата улыбкой" стал доступен клиентам любого банка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "С сегодняшнего дня все граждане РФ, достигшие 18 лет, смогут оплачивать покупки по биометрии вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются", - говорится в сообщении. Отмечается, что раньше сервис "Оплата улыбкой" был доступен только клиентам Сбербанка. Чтобы подключить "Оплату улыбкой", достаточно авторизоваться через сервис "Cбер ID", выбрать банковскую карту для оплаты, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, и сдать биометрию. "Оплата улыбкой" на данный момент - самый инновационный и самый безопасный платежный сервис. Им могут пользоваться все, независимо от модели телефона, пользования картами того или иного банка и так далее. Параллельно мы активно развиваем оплату по биометрии в метрополитене трех крупных городов России", - сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрий Малых. Как напомнили в банке, сервис "Оплата улыбкой" был запущен летом 2023 года и его популярность постоянно растёт. "Сбер" уже установил почти 1 миллион биометрических терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а в следующем году технологией будет оснащено уже порядка 2 миллионов терминалов, добавили там.
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россия, сбербанк, биометрия
РОССИЯ, Сбербанк, биометрия
В России заработал сервис оплаты по биометрии "Сбера"
Сервис оплаты по биометрии "Сбера" стал доступен клиентам всех банков
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сервис Сбербанка "Оплата улыбкой" стал доступен клиентам любого банка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
"С сегодняшнего дня все граждане РФ, достигшие 18 лет, смогут оплачивать покупки по биометрии вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что раньше сервис "Оплата улыбкой" был доступен только клиентам Сбербанка.
Чтобы подключить "Оплату улыбкой", достаточно авторизоваться через сервис "Cбер ID", выбрать банковскую карту для оплаты, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, и сдать биометрию.
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"Оплата улыбкой" на данный момент - самый инновационный и самый безопасный платежный сервис. Им могут пользоваться все, независимо от модели телефона, пользования картами того или иного банка и так далее. Параллельно мы активно развиваем оплату по биометрии в метрополитене трех крупных городов России", - сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрий Малых.
Как напомнили в банке, сервис "Оплата улыбкой" был запущен летом 2023 года и его популярность постоянно растёт. "Сбер" уже установил почти 1 миллион биометрических терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а в следующем году технологией будет оснащено уже порядка 2 миллионов терминалов, добавили там.