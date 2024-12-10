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Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ
Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ - 10.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ
Сбербанк за январь-ноябрь заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,445 триллиона рублей, что на 4,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T10:05+0300
2024-12-10T10:14+0300
россия
сбербанк
отчетность по рсбу
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-ноябрь заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,445 триллиона рублей, что на 4,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил банк."Чистая прибыль "Сбера" за 11 месяцев 2024 выросла на 4,9% год к году до 1 444,8 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,7%", - говорится в сообщении банка.Кроме того, согласно отчету, розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ за ноябрь вырос на 0,5%, корпоративный - на 2,4%. "Розничный кредитный портфель вырос на 0,5% за месяц и на 12,5% с начала года до 17,5 триллиона рублей. Частным клиентам в ноябре было выдано 327 миллиардов рублей кредитов... Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,4% за месяц (+1,0% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 триллиона рублей... За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,6 триллиона рублей кредитов", - сообщает банк.Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности на конец ноября изменилась незначительно и составила 2,2%.В сообщении банка говорится, что объем средств физических лиц в Сбербанке за ноябрь увеличился на 1,3%, а юрлиц - на 9,2%. При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 18,8%, а юрлиц - на 25,3%.
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россия, сбербанк, отчетность по рсбу
РОССИЯ, Сбербанк, отчетность по РСБУ
10:05 10.12.2024 (обновлено: 10:14 10.12.2024)
 
Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ

Сбербанк в 2024 году заработал чистую прибыль в 1,445 триллиона рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-ноябрь заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,445 триллиона рублей, что на 4,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил банк.
"Чистая прибыль "Сбера" за 11 месяцев 2024 выросла на 4,9% год к году до 1 444,8 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,7%", - говорится в сообщении банка.
Кроме того, согласно отчету, розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ за ноябрь вырос на 0,5%, корпоративный - на 2,4%.
"Розничный кредитный портфель вырос на 0,5% за месяц и на 12,5% с начала года до 17,5 триллиона рублей. Частным клиентам в ноябре было выдано 327 миллиардов рублей кредитов... Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,4% за месяц (+1,0% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 триллиона рублей... За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,6 триллиона рублей кредитов", - сообщает банк.
Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности на конец ноября изменилась незначительно и составила 2,2%.
В сообщении банка говорится, что объем средств физических лиц в Сбербанке за ноябрь увеличился на 1,3%, а юрлиц - на 9,2%. При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 18,8%, а юрлиц - на 25,3%.
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