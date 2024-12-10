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Сбербанк в ноябре нарастил ипотеку на 0,6 процента - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк в ноябре нарастил ипотеку на 0,6 процента
Сбербанк в ноябре нарастил ипотеку на 0,6 процента - 10.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк в ноябре нарастил ипотеку на 0,6 процента
Сбербанк в ноябре нарастил ипотеку на 0,6% после 0,9% в октябре, следует из материалов банка. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T10:39+0300
2024-12-10T10:39+0300
россия
сбербанк
ипотека
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сбербанк в ноябре нарастил ипотеку на 0,6% после 0,9% в октябре, следует из материалов банка. "Портфель жилищных кредитов вырос на 8,3% с начала года или на 0,6% за месяц на фоне утилизации ранее полученных лимитов по семейной ипотеке и составил 11 триллионов рублей" , - говорится в материалах. Отмечается, что в ноябре банк выдал 168 миллиардов рублей ипотечных кредитов. В октябре же портфель жилищных кредитов показал рост на 0,9%, а выдачи составляли 206 миллиардов рублей. Ранее в декабре глава банка Герман Греф сообщал, что Сбербанк по итогам года планирует выдать 2,6 триллиона рублей ипотечных кредитов.
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россия, сбербанк, ипотека
РОССИЯ, Сбербанк, ипотека
10:39 10.12.2024
 
Сбербанк в ноябре нарастил ипотеку на 0,6 процента

Сбербанк в ноябре нарастил ипотеку на 0,6% после 0,9% в октябре

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сбербанк в ноябре нарастил ипотеку на 0,6% после 0,9% в октябре, следует из материалов банка.
"Портфель жилищных кредитов вырос на 8,3% с начала года или на 0,6% за месяц на фоне утилизации ранее полученных лимитов по семейной ипотеке и составил 11 триллионов рублей" , - говорится в материалах.
Отмечается, что в ноябре банк выдал 168 миллиардов рублей ипотечных кредитов.
В октябре же портфель жилищных кредитов показал рост на 0,9%, а выдачи составляли 206 миллиардов рублей.
Ранее в декабре глава банка Герман Греф сообщал, что Сбербанк по итогам года планирует выдать 2,6 триллиона рублей ипотечных кредитов.
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