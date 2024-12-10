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Штрафы за ряд нарушений ПДД могут вырасти с 1 января

Штрафы за ряд нарушений ПДД могут вырасти с 1 января - 10.12.2024, ПРАЙМ

Штрафы за ряд нарушений ПДД могут вырасти с 1 января

Увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения вступит в силу с 1 января 2025 года,. Такую поправку одобрил думский комитет по госстроительству и | 10.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения вступит в силу с 1 января 2025 года,. Такую поправку одобрил думский комитет по госстроительству и законодательству. Документ уже размещен в электронной базе."В статье 2 слово "Закон" заменить словами "Федеральный закон", слова "по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования" заменить словами "с 1 января 2025 года", - сказано в тексте поправки.В частности, штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования вырастут с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Штрафы за превышение скорости на 80 и более километров в час составят 7,5 тысяч рублей вместо нынешних 5 тысяч рублей. На столько же увеличится наказание за выезд на встречную полосу. Штрафы за превышение скорости от 20 до 40 километров в час вырастут с 500 до 750 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика увеличится до 1,5 тысяч рублей с одной тысячи рублей. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, движение по обочинам обойдутся в 2250 рублей вместо полутора тысяч сейчас.Штрафы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, вырастут с 500 до 750 рублей.Штраф за выезд на встречку в нарушение ПДД при объезде препятствия составит от полутора тысяч до 2250 рублей.Штраф за движение по полосе для маршрутных транспортных средств вырастет с 1500 до 2250 рублей.Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.Ранее парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штраф за повторное нарушение КоАП РФ, а именно отсутствие у водителя полиса ОСАГО, до 5 тысяч рублей. Сейчас административный штраф за это нарушение составляет 800 рублей.Комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал Думе принять поправки о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД и рассмотреть их 12 декабря.

https://1prime.ru/20241126/gosduma-853098402.html

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