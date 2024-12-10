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Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года
Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года - 10.12.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года
Акционеры "Сибура" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам третьего квартала текущего года в общей сумме 23,525 миллиарда рублей, или... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T14:25+0300
2024-12-10T14:25+0300
россия
сибур
дивиденды
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам третьего квартала текущего года в общей сумме 23,525 миллиарда рублей, или 9,3 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. "С учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 62 535 164 771 (шестьдесят два миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 60 копеек, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 9 (девять) рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 23 524 713 025 (двадцать три миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона семьсот тринадцать тысяч двадцать пять) рублей 50 копеек", - говорится в сообщении. Реестр на получение дивидендов закрывается 17 декабря. В 2021 году совет директоров "Сибура" утвердил новое положение о дивидендной политике, согласно которому минимальный коэффициент дивидендных выплат был повышен с 30% до 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Как отмечал "Сибур", новая политика соответствует среднеотраслевым мировым показателям крупнейших нефтехимических компаний. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях. Основной владелец - Леонид Михельсон.
https://1prime.ru/20241209/dividendy-853439488.html
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россия, сибур, дивиденды
РОССИЯ, Сибур, дивиденды
14:25 10.12.2024
 
Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года

Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за III квартал в 23,525 миллиарда рублей

"Сибур".
Сибур.
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам третьего квартала текущего года в общей сумме 23,525 миллиарда рублей, или 9,3 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.
"С учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 62 535 164 771 (шестьдесят два миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 60 копеек, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 9 (девять) рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 23 524 713 025 (двадцать три миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона семьсот тринадцать тысяч двадцать пять) рублей 50 копеек", - говорится в сообщении.
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
Акционеры "Северстали" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года
Вчера, 15:17
Реестр на получение дивидендов закрывается 17 декабря.
В 2021 году совет директоров "Сибура" утвердил новое положение о дивидендной политике, согласно которому минимальный коэффициент дивидендных выплат был повышен с 30% до 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Как отмечал "Сибур", новая политика соответствует среднеотраслевым мировым показателям крупнейших нефтехимических компаний.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях. Основной владелец - Леонид Михельсон.
 
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