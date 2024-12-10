https://1prime.ru/20241210/sibur-853467669.html

Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года

Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года - 10.12.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды за III квартал 2024 года

Акционеры "Сибура" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам третьего квартала текущего года в общей сумме 23,525 миллиарда рублей, или... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T14:25+0300

2024-12-10T14:25+0300

2024-12-10T14:25+0300

россия

сибур

дивиденды

https://cdnn.1prime.ru/img/83358/14/833581474_0:45:600:383_1920x0_80_0_0_01bc6d31e25c928269142b63f5d44df9.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам третьего квартала текущего года в общей сумме 23,525 миллиарда рублей, или 9,3 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. "С учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 62 535 164 771 (шестьдесят два миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 60 копеек, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 9 (девять) рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 23 524 713 025 (двадцать три миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона семьсот тринадцать тысяч двадцать пять) рублей 50 копеек", - говорится в сообщении. Реестр на получение дивидендов закрывается 17 декабря. В 2021 году совет директоров "Сибура" утвердил новое положение о дивидендной политике, согласно которому минимальный коэффициент дивидендных выплат был повышен с 30% до 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Как отмечал "Сибур", новая политика соответствует среднеотраслевым мировым показателям крупнейших нефтехимических компаний. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях. Основной владелец - Леонид Михельсон.

https://1prime.ru/20241209/dividendy-853439488.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сибур, дивиденды