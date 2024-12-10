Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии - 10.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241210/siriya-853464092.html
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии - 10.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии
Решение Башара Асада оставить пост президента Сирии является его личным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T12:28+0300
2024-12-10T12:42+0300
россия
сирия
дмитрий песков
башар асад
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/56/842275620_0:0:1584:892_1920x0_80_0_0_b9927d8b12031625b031144bf2f28bab.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Решение Башара Асада оставить пост президента Сирии является его личным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства - это его личное решение. Остальное - без комментариев", - сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, какую роль сыграла Россия в вопросах ухода Асада с поста главы сирийского государства и его прибытии в Москву. Пескову также задали вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии. По его словам, российская сторона продолжает диалог со всеми ближневосточными странамиРанее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В понедельник Песков ответил на вопрос касательно военного присутствия России в Сирии. По его словам, говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии говорить преждевременно, это будет темой обсуждения с новыми властями страны. В настоящее время ситуация там нестабильна, идет период трансформации. Москва находится в диалоге с Анкарой, в том числе, по этой проблематике.
https://1prime.ru/20241209/siriya-853441502.html
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/56/842275620_240:0:1584:1008_1920x0_80_0_0_6437e8797dd0a81168d1018800d60d6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сирия, дмитрий песков, башар асад
РОССИЯ, СИРИЯ, Дмитрий Песков, Башар Асад
12:28 10.12.2024 (обновлено: 12:42 10.12.2024)
 
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии

Песков назвал решение Асада оставить пост президента Сирии личным

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИнтервью президента Сирии Б. Асада агентству РИА Новости
Интервью президента Сирии Б. Асада агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Решение Башара Асада оставить пост президента Сирии является его личным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства - это его личное решение. Остальное - без комментариев", - сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, какую роль сыграла Россия в вопросах ухода Асада с поста главы сирийского государства и его прибытии в Москву.
Пескову также задали вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии. По его словам, российская сторона продолжает диалог со всеми ближневосточными странами
Летчик перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Латакии, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход
Вчера, 16:16
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В понедельник Песков ответил на вопрос касательно военного присутствия России в Сирии. По его словам, говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии говорить преждевременно, это будет темой обсуждения с новыми властями страны. В настоящее время ситуация там нестабильна, идет период трансформации. Москва находится в диалоге с Анкарой, в том числе, по этой проблематике.
 
РОССИЯСИРИЯДмитрий ПесковБашар Асад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала