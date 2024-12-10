https://1prime.ru/20241210/siriya-853464092.html
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии - 10.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии
Решение Башара Асада оставить пост президента Сирии является его личным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T12:28+0300
2024-12-10T12:28+0300
2024-12-10T12:42+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Решение Башара Асада оставить пост президента Сирии является его личным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства - это его личное решение. Остальное - без комментариев", - сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, какую роль сыграла Россия в вопросах ухода Асада с поста главы сирийского государства и его прибытии в Москву. Пескову также задали вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии. По его словам, российская сторона продолжает диалог со всеми ближневосточными странамиРанее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В понедельник Песков ответил на вопрос касательно военного присутствия России в Сирии. По его словам, говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии говорить преждевременно, это будет темой обсуждения с новыми властями страны. В настоящее время ситуация там нестабильна, идет период трансформации. Москва находится в диалоге с Анкарой, в том числе, по этой проблематике.
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россия, сирия, дмитрий песков, башар асад
РОССИЯ, СИРИЯ, Дмитрий Песков, Башар Асад
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии
Песков назвал решение Асада оставить пост президента Сирии личным
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Решение Башара Асада оставить пост президента Сирии является его личным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства - это его личное решение. Остальное - без комментариев", - сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, какую роль сыграла Россия в вопросах ухода Асада с поста главы сирийского государства и его прибытии в Москву.
Пескову также задали вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии. По его словам, российская сторона продолжает диалог со всеми ближневосточными странами
Переворот в Сирии: Россия может сделать неожиданный ход
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В понедельник Песков ответил на вопрос касательно военного присутствия России в Сирии. По его словам, говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии говорить преждевременно, это будет темой обсуждения с новыми властями страны. В настоящее время ситуация там нестабильна, идет период трансформации. Москва находится в диалоге с Анкарой, в том числе, по этой проблематике.