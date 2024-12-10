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В Сирии назначили главу временного правительства
В Сирии назначили главу временного правительства - 10.12.2024, ПРАЙМ
В Сирии назначили главу временного правительства
Мохамад Аль-Башир - глава "правительства спасения", которое было создано оппозицией в Идлибе - заявил телеканалу Аль-Хадас, что назначен главой временного... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T15:46+0300
2024-12-10T15:46+0300
2024-12-10T16:03+0300
политика
назначение
правительство
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мохамад Аль-Башир - глава "правительства спасения", которое было создано оппозицией в Идлибе - заявил телеканалу Аль-Хадас, что назначен главой временного правительства Сирии на переходный период.Он отметил, что будет занимать свою должность до 1 марта 2025, когда в стране должен завершиться переходный период, а также заявил, что о намерении сформировать временное правительство Сирии.Вместе с тем Аль-Башир пояснил, что решение о его назначении было принято на встрече представителей руководства вооруженной оппозиции.
https://1prime.ru/20241210/siriya-853464092.html
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назначение, правительство
Политика, назначение, правительство
В Сирии назначили главу временного правительства
Мохамада Аль-Башира назначили на пост главы временного правительства Сирии
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мохамад Аль-Башир - глава "правительства спасения", которое было создано оппозицией в Идлибе - заявил телеканалу Аль-Хадас, что назначен главой временного правительства Сирии на переходный период.
Он отметил, что будет занимать свою должность до 1 марта 2025, когда в стране должен завершиться переходный период, а также заявил, что о намерении сформировать временное правительство Сирии.
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии
Вместе с тем Аль-Башир пояснил, что решение о его назначении было принято на встрече представителей руководства вооруженной оппозиции.