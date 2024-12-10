https://1prime.ru/20241210/siriya-853470617.html

В Сирии назначили главу временного правительства

В Сирии назначили главу временного правительства - 10.12.2024, ПРАЙМ

В Сирии назначили главу временного правительства

Мохамад Аль-Башир - глава "правительства спасения", которое было создано оппозицией в Идлибе - заявил телеканалу Аль-Хадас, что назначен главой временного... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T15:46+0300

2024-12-10T15:46+0300

2024-12-10T16:03+0300

политика

назначение

правительство

https://cdnn.1prime.ru/img/76451/31/764513146_0:160:1700:1116_1920x0_80_0_0_b39048ce5e47002d86186ec7f545ea7e.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мохамад Аль-Башир - глава "правительства спасения", которое было создано оппозицией в Идлибе - заявил телеканалу Аль-Хадас, что назначен главой временного правительства Сирии на переходный период.Он отметил, что будет занимать свою должность до 1 марта 2025, когда в стране должен завершиться переходный период, а также заявил, что о намерении сформировать временное правительство Сирии.Вместе с тем Аль-Башир пояснил, что решение о его назначении было принято на встрече представителей руководства вооруженной оппозиции.

https://1prime.ru/20241210/siriya-853464092.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

назначение, правительство