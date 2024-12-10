Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сирии назначили главу временного правительства - 10.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241210/siriya-853470617.html
В Сирии назначили главу временного правительства
В Сирии назначили главу временного правительства - 10.12.2024, ПРАЙМ
В Сирии назначили главу временного правительства
Мохамад Аль-Башир - глава "правительства спасения", которое было создано оппозицией в Идлибе - заявил телеканалу Аль-Хадас, что назначен главой временного... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T15:46+0300
2024-12-10T16:03+0300
политика
назначение
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/31/764513146_0:160:1700:1116_1920x0_80_0_0_b39048ce5e47002d86186ec7f545ea7e.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мохамад Аль-Башир - глава "правительства спасения", которое было создано оппозицией в Идлибе - заявил телеканалу Аль-Хадас, что назначен главой временного правительства Сирии на переходный период.Он отметил, что будет занимать свою должность до 1 марта 2025, когда в стране должен завершиться переходный период, а также заявил, что о намерении сформировать временное правительство Сирии.Вместе с тем Аль-Башир пояснил, что решение о его назначении было принято на встрече представителей руководства вооруженной оппозиции.
https://1prime.ru/20241210/siriya-853464092.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/31/764513146_0:0:1700:1275_1920x0_80_0_0_edeab2451bfda52d0bd7628383779d18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
назначение, правительство
Политика, назначение, правительство
15:46 10.12.2024 (обновлено: 16:03 10.12.2024)
 
В Сирии назначили главу временного правительства

Мохамада Аль-Башира назначили на пост главы временного правительства Сирии

© fotolia.com / pingvin57Дамаск
Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© fotolia.com / pingvin57
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мохамад Аль-Башир - глава "правительства спасения", которое было создано оппозицией в Идлибе - заявил телеканалу Аль-Хадас, что назначен главой временного правительства Сирии на переходный период.
Он отметил, что будет занимать свою должность до 1 марта 2025, когда в стране должен завершиться переходный период, а также заявил, что о намерении сформировать временное правительство Сирии.
Интервью президента Сирии Б. Асада агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента Сирии
12:28
Вместе с тем Аль-Башир пояснил, что решение о его назначении было принято на встрече представителей руководства вооруженной оппозиции.
 
Политиканазначениеправительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала