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Важнее СВО. России предсказали новый серьезный вызов - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Важнее СВО. России предсказали новый серьезный вызов
Важнее СВО. России предсказали новый серьезный вызов - 10.12.2024, ПРАЙМ
Важнее СВО. России предсказали новый серьезный вызов
Исламистские повстанцы в Сирии и выпущенные из сирийских тюрем преступники скоро пойдут на российские границы. Это для российских правоохранителей и силовиков... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T18:18+0300
2024-12-10T18:27+0300
политика
россия
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Исламистские повстанцы в Сирии и выпущенные из сирийских тюрем преступники скоро пойдут на российские границы. Это для российских правоохранителей и силовиков очень серьезная задача, не менее, а то и более важная, чем спецоперация на Украине. Такое мнение высказал публицист, военный эксперт Владислав Шурыгин.Он отметил: "Все то, что сейчас происходит в Сирии, все те, кто сейчас были выпущены из сирийских тюрем, все это очень скоро пойдет на наши границы"По мнению Шурыгина, России уже сейчас необходимо готовиться к новому серьезному вызову, ведь у РФ остается всего несколько месяцев, чтобы сыграть на опережение, "чтобы вся джихадистская мразь и все любители помахать мачете в центре Москвы были взяты под контроль, иначе мы получим то, о чем и подумать не могли".Эксперт уверен, что ответ на эту угрозу - крайне серьезная задача для российских правоохранителей и силовиков, не менее важная, чем СВО на Украине."А может и еще важнее, - подчеркнул Шурыгин. - Мы сейчас стоим перед тем, что к весне все эти ребятишки из Сирии потянуться сначала в Среднюю Азию, а потом к нам. Все это будет рваться в российские мусульманские регионы и этих людей будет уже не остановить".
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россия, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, экспертное мнение
18:18 10.12.2024 (обновлено: 18:27 10.12.2024)
 
Важнее СВО. России предсказали новый серьезный вызов

Военный эксперт Шурыгин предсказал России новый вызов

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Исламистские повстанцы в Сирии и выпущенные из сирийских тюрем преступники скоро пойдут на российские границы. Это для российских правоохранителей и силовиков очень серьезная задача, не менее, а то и более важная, чем спецоперация на Украине. Такое мнение высказал публицист, военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он отметил: "Все то, что сейчас происходит в Сирии, все те, кто сейчас были выпущены из сирийских тюрем, все это очень скоро пойдет на наши границы"
По мнению Шурыгина, России уже сейчас необходимо готовиться к новому серьезному вызову, ведь у РФ остается всего несколько месяцев, чтобы сыграть на опережение, "чтобы вся джихадистская мразь и все любители помахать мачете в центре Москвы были взяты под контроль, иначе мы получим то, о чем и подумать не могли".
Эксперт уверен, что ответ на эту угрозу - крайне серьезная задача для российских правоохранителей и силовиков, не менее важная, чем СВО на Украине.
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14:36
"А может и еще важнее, - подчеркнул Шурыгин. - Мы сейчас стоим перед тем, что к весне все эти ребятишки из Сирии потянуться сначала в Среднюю Азию, а потом к нам. Все это будет рваться в российские мусульманские регионы и этих людей будет уже не остановить".
 
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