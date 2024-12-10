https://1prime.ru/20241210/siriya-853475739.html

Важнее СВО. России предсказали новый серьезный вызов

Важнее СВО. России предсказали новый серьезный вызов - 10.12.2024, ПРАЙМ

Важнее СВО. России предсказали новый серьезный вызов

Исламистские повстанцы в Сирии и выпущенные из сирийских тюрем преступники скоро пойдут на российские границы. Это для российских правоохранителей и силовиков... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T18:18+0300

2024-12-10T18:18+0300

2024-12-10T18:27+0300

политика

россия

экспертное мнение

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Исламистские повстанцы в Сирии и выпущенные из сирийских тюрем преступники скоро пойдут на российские границы. Это для российских правоохранителей и силовиков очень серьезная задача, не менее, а то и более важная, чем спецоперация на Украине. Такое мнение высказал публицист, военный эксперт Владислав Шурыгин.Он отметил: "Все то, что сейчас происходит в Сирии, все те, кто сейчас были выпущены из сирийских тюрем, все это очень скоро пойдет на наши границы"По мнению Шурыгина, России уже сейчас необходимо готовиться к новому серьезному вызову, ведь у РФ остается всего несколько месяцев, чтобы сыграть на опережение, "чтобы вся джихадистская мразь и все любители помахать мачете в центре Москвы были взяты под контроль, иначе мы получим то, о чем и подумать не могли".Эксперт уверен, что ответ на эту угрозу - крайне серьезная задача для российских правоохранителей и силовиков, не менее важная, чем СВО на Украине."А может и еще важнее, - подчеркнул Шурыгин. - Мы сейчас стоим перед тем, что к весне все эти ребятишки из Сирии потянуться сначала в Среднюю Азию, а потом к нам. Все это будет рваться в российские мусульманские регионы и этих людей будет уже не остановить".

https://1prime.ru/20241210/lukashenko-853468053.html

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россия, экспертное мнение