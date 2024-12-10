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Эксперт рассказал о последствиях возможного вывода военных баз РФ из Сирии

Эксперт рассказал о последствиях возможного вывода военных баз РФ из Сирии - 10.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о последствиях возможного вывода военных баз РФ из Сирии

Если Российская Федерация сохранит свои военные базы в Латакии, то минимизирует ущерб от распада Сирии. Если же не сохранит, это поставит под вопрос африканскую | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T23:19+0300

2024-12-10T23:19+0300

2024-12-10T23:20+0300

политика

сирия

военные базы

россия

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Если Российская Федерация сохранит свои военные базы в Латакии, то минимизирует ущерб от распада Сирии. Если же не сохранит, это поставит под вопрос африканскую и ближневосточную стратегию России. Такое мнение в эфире телеканала "Первый севастопольский" высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.Он отметил, что Россию, помимо эвакуации свои граждан из районов боевых действий, "должно волновать" и сохранение военных баз в Латакии. "Насколько я знаю, переговоры по этому поводу ведутся. Если Россия сохранит базы в Латакии – это позволит минимизировать ущерб от распада Сирии. Если же нет, то это для нас будет серьезный удар, который поставит под вопрос нашу африканскую и ближневосточную стратегию", - подчеркнул эксперт. Поясняя это утверждение, Рожин напомнил, что Латакия была одним из ключевых элементов логистического пути России, который позволял проводить операции на Ближнем Востоке и в Африке, включая Центральную Африку."Так что, если есть возможность удержать эти базы, их надо удерживать", – подчеркнул эксперт.

https://1prime.ru/20241208/siriya-853427291.html

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сирия, военные базы, россия