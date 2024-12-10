https://1prime.ru/20241210/siriya-853479386.html
Эксперт рассказал о последствиях возможного вывода военных баз РФ из Сирии
Эксперт рассказал о последствиях возможного вывода военных баз РФ из Сирии - 10.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях возможного вывода военных баз РФ из Сирии
Если Российская Федерация сохранит свои военные базы в Латакии, то минимизирует ущерб от распада Сирии. Если же не сохранит, это поставит под вопрос африканскую | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T23:19+0300
2024-12-10T23:19+0300
2024-12-10T23:20+0300
политика
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военные базы
россия
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Если Российская Федерация сохранит свои военные базы в Латакии, то минимизирует ущерб от распада Сирии. Если же не сохранит, это поставит под вопрос африканскую и ближневосточную стратегию России. Такое мнение в эфире телеканала "Первый севастопольский" высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.Он отметил, что Россию, помимо эвакуации свои граждан из районов боевых действий, "должно волновать" и сохранение военных баз в Латакии. "Насколько я знаю, переговоры по этому поводу ведутся. Если Россия сохранит базы в Латакии – это позволит минимизировать ущерб от распада Сирии. Если же нет, то это для нас будет серьезный удар, который поставит под вопрос нашу африканскую и ближневосточную стратегию", - подчеркнул эксперт. Поясняя это утверждение, Рожин напомнил, что Латакия была одним из ключевых элементов логистического пути России, который позволял проводить операции на Ближнем Востоке и в Африке, включая Центральную Африку."Так что, если есть возможность удержать эти базы, их надо удерживать", – подчеркнул эксперт.
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сирия, военные базы, россия
Политика, СИРИЯ, военные базы, РОССИЯ
Эксперт рассказал о последствиях возможного вывода военных баз РФ из Сирии
Эксперт Рожин: России необходимо сохранить военные базы в Латакии
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ.
Если Российская Федерация сохранит свои военные базы в Латакии, то минимизирует ущерб от распада Сирии. Если же не сохранит, это поставит под вопрос африканскую и ближневосточную стратегию России. Такое мнение в эфире телеканала "Первый севастопольский"
высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Он отметил, что Россию, помимо эвакуации свои граждан из районов боевых действий, "должно волновать" и сохранение военных баз в Латакии.
"Насколько я знаю, переговоры по этому поводу ведутся. Если Россия сохранит базы в Латакии – это позволит минимизировать ущерб от распада Сирии. Если же нет, то это для нас будет серьезный удар, который поставит под вопрос нашу африканскую и ближневосточную стратегию", - подчеркнул эксперт.
Поясняя это утверждение, Рожин напомнил, что Латакия была одним из ключевых элементов логистического пути России, который позволял проводить операции на Ближнем Востоке и в Африке, включая Центральную Африку.
Сирийская оппозиция сделала заявление в отношении российских военных баз
"Так что, если есть возможность удержать эти базы, их надо удерживать", – подчеркнул эксперт.