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США нарастили импорт аккумуляторов из Китая - 10.12.2024, ПРАЙМ
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США нарастили импорт аккумуляторов из Китая
США нарастили импорт аккумуляторов из Китая - 10.12.2024, ПРАЙМ
США нарастили импорт аккумуляторов из Китая
Импорт Соединенными Штатами аккумуляторов из КНР за 10 месяцев текущего года вырос на 15% - до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T04:17+0300
2024-12-10T04:17+0300
экономика
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами аккумуляторов из КНР за 10 месяцев текущего года вырос на 15% - до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Суммарно за январь-октябрь 2024 года США импортировали из Китая электрических аккумуляторов и их частей на 13,96 миллиарда долларов, что на 15% больше такого же периода годом ранее. Это стало максимальным объемом покупок за десять месяцев с 1992 года (более ранние данные недоступны). При этом в октябре импорт снизился более чем на четверть - до 1,44 миллиарда долларов, что стало минимумом с июня. Больше всего в этом году американцы закупали в Китае литий-ионные аккумуляторы (12,5 миллиарда долларов), части аккумуляторов (1,2 миллиарда) и свинцовые аккумуляторы (233,6 миллиона). Также в сравнительно небольших количествах закупались гидридно-никелевые, никель-кадмиевые и прочие аккумуляторы. Кроме того Вашингтон нарастил покупки в электрических конденсаторов - электронных компонентов, широко применяющихся в электротехнике. Импорт увеличился в 2,3 раза до 1,57 миллиарда долларов, максимальных с 1992 года. А вот по итогам октября было падение - на 11,4% до 165 миллионов долларов. Самыми востребованными по итогам десяти месяцев были керамические многослойные конденсаторы - их США импортировал на 1,46 миллиарда долларов. Такие, в частности, обычно используются в компьютерах, телекоммуникационном оборудовании.
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мировая экономика, сша, китай, вашингтон
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН
04:17 10.12.2024
 
США нарастили импорт аккумуляторов из Китая

США за 10 месяцев увеличили импорт аккумуляторов из Китая на 15%

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами аккумуляторов из КНР за 10 месяцев текущего года вырос на 15% - до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Суммарно за январь-октябрь 2024 года США импортировали из Китая электрических аккумуляторов и их частей на 13,96 миллиарда долларов, что на 15% больше такого же периода годом ранее. Это стало максимальным объемом покупок за десять месяцев с 1992 года (более ранние данные недоступны).
При этом в октябре импорт снизился более чем на четверть - до 1,44 миллиарда долларов, что стало минимумом с июня.
Больше всего в этом году американцы закупали в Китае литий-ионные аккумуляторы (12,5 миллиарда долларов), части аккумуляторов (1,2 миллиарда) и свинцовые аккумуляторы (233,6 миллиона). Также в сравнительно небольших количествах закупались гидридно-никелевые, никель-кадмиевые и прочие аккумуляторы.
Кроме того Вашингтон нарастил покупки в электрических конденсаторов - электронных компонентов, широко применяющихся в электротехнике. Импорт увеличился в 2,3 раза до 1,57 миллиарда долларов, максимальных с 1992 года. А вот по итогам октября было падение - на 11,4% до 165 миллионов долларов.
Самыми востребованными по итогам десяти месяцев были керамические многослойные конденсаторы - их США импортировал на 1,46 миллиарда долларов. Такие, в частности, обычно используются в компьютерах, телекоммуникационном оборудовании.
 
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