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ЦБ Турции готовит рынок к снижению ключевой ставки, рассказал экономист - 10.12.2024, ПРАЙМ
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ЦБ Турции готовит рынок к снижению ключевой ставки, рассказал экономист
ЦБ Турции готовит рынок к снижению ключевой ставки, рассказал экономист - 10.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции готовит рынок к снижению ключевой ставки, рассказал экономист
Центральный банк Турции готовит рынок к снижению ключевой ставки, заявил экс-главный экономист регулятора Хакан Кара. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T10:37+0300
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АНКАРА, 10 дек – ПРАЙМ. Центральный банк Турции готовит рынок к снижению ключевой ставки, заявил экс-главный экономист регулятора Хакан Кара. Центральный банк Турции на заседании в ноябре восьмой раз подряд оставил ключевую ставку в размере 50%. Регулятор сохраняет ставку на этом уровне с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам ноября инфляция снизилась до 47,09%. Центробанк придерживается осторожного подхода в своей денежно-кредитной политике: хотя данные указывают на замедление инфляции в стране, регулятор может отложить решение о снижении ключевой ставки на 2025 год либо понизить ставку в декабре, но не более чем на 250 базисных пунктов, написала в конце ноября газета Turkiye. "Центральный банк продолжает готовить рынок к снижению ставки, подразумевая, что условия спроса сейчас поддерживают дезинфляцию", - написал Кара в соцсети Х, не указав при этом конкретные сроки решения регулятора. Согласно прогнозам аналитиков на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на снижение ключевой ставки в Турции параллельно с инфляцией.
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турция, ставка
ТУРЦИЯ, ставка
10:37 10.12.2024
 
ЦБ Турции готовит рынок к снижению ключевой ставки, рассказал экономист

Экономист Кара: Центробанк Турции готовит рынок к снижению ключевой ставки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 10 дек – ПРАЙМ. Центральный банк Турции готовит рынок к снижению ключевой ставки, заявил экс-главный экономист регулятора Хакан Кара.
Центральный банк Турции на заседании в ноябре восьмой раз подряд оставил ключевую ставку в размере 50%. Регулятор сохраняет ставку на этом уровне с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам ноября инфляция снизилась до 47,09%. Центробанк придерживается осторожного подхода в своей денежно-кредитной политике: хотя данные указывают на замедление инфляции в стране, регулятор может отложить решение о снижении ключевой ставки на 2025 год либо понизить ставку в декабре, но не более чем на 250 базисных пунктов, написала в конце ноября газета Turkiye.
"Центральный банк продолжает готовить рынок к снижению ставки, подразумевая, что условия спроса сейчас поддерживают дезинфляцию", - написал Кара в соцсети Х, не указав при этом конкретные сроки решения регулятора.
Согласно прогнозам аналитиков на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на снижение ключевой ставки в Турции параллельно с инфляцией.
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