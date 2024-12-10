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В РАПУ оценили обеспеченность российских производителей удобрениями - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В РАПУ оценили обеспеченность российских производителей удобрениями
В РАПУ оценили обеспеченность российских производителей удобрениями - 10.12.2024, ПРАЙМ
В РАПУ оценили обеспеченность российских производителей удобрениями
Российские производители полностью удовлетворили потребности агропромышленного комплекса (АПК) страны в минеральных удобрениях и уже начали их поставки для... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T14:48+0300
2024-12-10T14:48+0300
россия
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российские производители полностью удовлетворили потребности агропромышленного комплекса (АПК) страны в минеральных удобрениях и уже начали их поставки для весенних полевых работ, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Согласно данным ассоциации, примерно 50 процентов от общего потребления удобрений составляет азот, 45 процентов – фосфор, и около пяти процентов – калийные удобрения. Основные покупатели остаются неизменными: более одной трети объема приобретается сельскохозяйственными предприятиями Центрального федерального округа, около 30% – фермерами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, более 15 процентов – агрокомпаниями Поволжья. Президент РАПУ Андрей Гурьев отметил, что индустрия справилась с основной задачей по надежному обеспечению внутреннего рынка минеральными удобрениями заблаговременно. Он подчеркнул стабильность ситуации с удобрениями в стране и отсутствие дефицита. "Благодаря масштабным инвестициям и вводам новых производств и логистических мощностей, которые только за последние 10 лет превысили 1,8 триллиона рублей, мы готовы обеспечить любой растущий спрос на стратегически важном внутреннем рынке. Сегодня в стадии реализации находятся инвестиционные проекты еще на 1,7 триллиона рублей", - подчеркнул Гурьев.При этом он настоятельно рекомендует аграриям заранее закупать удобрения, чтобы избежать ажиотажного спроса и перегрузки транспортных сетей в период пикового спроса. "Заблаговременные закупки способствуют своевременному получению и внесению удобрений, что в итоге положительно сказывается на урожае", – резюмировал президент РАПУ.
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россия, удобрения, апк
РОССИЯ, удобрения, АПК
14:48 10.12.2024
 
В РАПУ оценили обеспеченность российских производителей удобрениями

РАПУ: российские производители на 100% обеспечили потребность АПК в удобрениях

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМешки с минеральным удобрением
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российские производители полностью удовлетворили потребности агропромышленного комплекса (АПК) страны в минеральных удобрениях и уже начали их поставки для весенних полевых работ, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
Согласно данным ассоциации, примерно 50 процентов от общего потребления удобрений составляет азот, 45 процентов – фосфор, и около пяти процентов – калийные удобрения.
Основные покупатели остаются неизменными: более одной трети объема приобретается сельскохозяйственными предприятиями Центрального федерального округа, около 30% – фермерами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, более 15 процентов – агрокомпаниями Поволжья.
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Президент РАПУ Андрей Гурьев отметил, что индустрия справилась с основной задачей по надежному обеспечению внутреннего рынка минеральными удобрениями заблаговременно. Он подчеркнул стабильность ситуации с удобрениями в стране и отсутствие дефицита.
"Благодаря масштабным инвестициям и вводам новых производств и логистических мощностей, которые только за последние 10 лет превысили 1,8 триллиона рублей, мы готовы обеспечить любой растущий спрос на стратегически важном внутреннем рынке. Сегодня в стадии реализации находятся инвестиционные проекты еще на 1,7 триллиона рублей", - подчеркнул Гурьев.
При этом он настоятельно рекомендует аграриям заранее закупать удобрения, чтобы избежать ажиотажного спроса и перегрузки транспортных сетей в период пикового спроса. "Заблаговременные закупки способствуют своевременному получению и внесению удобрений, что в итоге положительно сказывается на урожае", – резюмировал президент РАПУ.
 
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