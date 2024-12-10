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Украина получит еще 454 миллиона долларов от Всемирного банка

Украина получит еще 454 миллиона долларов от Всемирного банка - 10.12.2024, ПРАЙМ

Украина получит еще 454 миллиона долларов от Всемирного банка

Украина рассчитывает получить от Всемирного банка (ВБ) 454 миллиона долларов на развитие здравоохранения, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T09:38+0300

2024-12-10T09:38+0300

2024-12-10T09:38+0300

украина

всемирный банк

военная помощь украине

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МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Всемирного банка (ВБ) 454 миллиона долларов на развитие здравоохранения, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Украина получит 454 миллиона долларов от Всемирного банка для развития сферы здравоохранения. Это поддержит усилия правительства по приоритетному финансированию по программе медицинских гарантий. Деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE, который направлен на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Украинский минфин ранее сообщал, что ВБ утвердил дополнительное финансирование в размере 664 миллионов долларов на развитие социальной сферы Украины. Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.

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украина, всемирный банк, военная помощь украине