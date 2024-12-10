https://1prime.ru/20241210/ukraina-853473530.html
Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян
Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян - 10.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян
Москве известно о телефонном мошенничестве, которое украинские власти осуществляют против россиян. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T17:12+0300
2024-12-10T17:12+0300
2024-12-10T17:14+0300
россия
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_0:79:3361:1970_1920x0_80_0_0_7023111f2c974a07ea8237e430e7d37d.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Москве известно о телефонном мошенничестве, которое украинские власти осуществляют против россиян. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человекаВ этой связи он отметил, что это возведено в ранг государственной политики в Киеве. Путин выразил уверенность в том, что именно государственные органы Украины занимаются мошенничеством в отношении россиян."По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян - ред.) – абсолютно точно, это нам известно", - сказал российский лидер.Кроме того, президент пообещал, что намерен обратить внимание Генеральной прокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
https://1prime.ru/20241210/ukraina-853463058.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_6974f4a52cf0e07b3198299819335790.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян
Путин: властям РФ известно об участии Украины в мошенничестве против россиян
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Москве известно о телефонном мошенничестве, которое украинские власти осуществляют против россиян. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека
В этой связи он отметил, что это возведено в ранг государственной политики в Киеве. Путин выразил уверенность в том, что именно государственные органы Украины занимаются мошенничеством в отношении россиян.
"По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян - ред.) – абсолютно точно, это нам известно", - сказал российский лидер.
Кроме того, президент пообещал, что намерен обратить внимание Генеральной прокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
На Западе предсказали развитие отношений России и Украины после конфликта