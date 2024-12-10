https://1prime.ru/20241210/ukraina-853473530.html

Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян

Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян - 10.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян

Москве известно о телефонном мошенничестве, которое украинские власти осуществляют против россиян. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T17:12+0300

2024-12-10T17:12+0300

2024-12-10T17:14+0300

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Москве известно о телефонном мошенничестве, которое украинские власти осуществляют против россиян. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человекаВ этой связи он отметил, что это возведено в ранг государственной политики в Киеве. Путин выразил уверенность в том, что именно государственные органы Украины занимаются мошенничеством в отношении россиян."По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян - ред.) – абсолютно точно, это нам известно", - сказал российский лидер.Кроме того, президент пообещал, что намерен обратить внимание Генеральной прокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.

https://1prime.ru/20241210/ukraina-853463058.html

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россия, украина, владимир путин