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Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян - 10.12.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян
Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян - 10.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян
Москве известно о телефонном мошенничестве, которое украинские власти осуществляют против россиян. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T17:12+0300
2024-12-10T17:14+0300
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Москве известно о телефонном мошенничестве, которое украинские власти осуществляют против россиян. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человекаВ этой связи он отметил, что это возведено в ранг государственной политики в Киеве. Путин выразил уверенность в том, что именно государственные органы Украины занимаются мошенничеством в отношении россиян."По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян - ред.) – абсолютно точно, это нам известно", - сказал российский лидер.Кроме того, президент пообещал, что намерен обратить внимание Генеральной прокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
https://1prime.ru/20241210/ukraina-853463058.html
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россия, украина, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
17:12 10.12.2024 (обновлено: 17:14 10.12.2024)
 
Путин рассказал об мошенничестве украинских властей против россиян

Путин: властям РФ известно об участии Украины в мошенничестве против россиян

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Москве известно о телефонном мошенничестве, которое украинские власти осуществляют против россиян. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека
В этой связи он отметил, что это возведено в ранг государственной политики в Киеве. Путин выразил уверенность в том, что именно государственные органы Украины занимаются мошенничеством в отношении россиян.
"По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян - ред.) – абсолютно точно, это нам известно", - сказал российский лидер.
Кроме того, президент пообещал, что намерен обратить внимание Генеральной прокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
На Западе предсказали развитие отношений России и Украины после конфликта
11:52
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
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