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В ВТБ рассказали, кто сейчас берет розничную ипотеку в России - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ рассказали, кто сейчас берет розничную ипотеку в России
В ВТБ рассказали, кто сейчас берет розничную ипотеку в России - 10.12.2024, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали, кто сейчас берет розничную ипотеку в России
Розничную ипотеку сейчас в России частично берут те, кому выгодно дождаться срока окончания депозита, сказал в интервью РИА Новости заместитель президента -... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T11:06+0300
2024-12-10T11:14+0300
россия
ипотека
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Розничную ипотеку сейчас в России частично берут те, кому выгодно дождаться срока окончания депозита, сказал в интервью РИА Новости заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков. После серии повышений Центробанком ключевой ставки стоимость ипотечного кредитования достигла около 28%. "Бывают разные ситуации в жизни. Сейчас падает количество кредитов, которые оформляются по таким высоким ставкам - 28-30% годовых. Но при этом остаются семьи, которые "перехватывают" кредитные средства на относительно небольшую сумму или относительно короткий срок, чтобы просто закрыть "кассовый разрыв", - сказал Горшков. "Например, у семьи может заканчиваться срок крупного депозита через 5-6 месяцев. Она не хочет терять накопленные проценты при досрочном снятии денег и берет ипотечный кредит, потому что сейчас подвернулся хороший объект. И эти 5-6 месяцев ипотечный кредит выплачивается, а когда закрывается депозит - семья погашает кредит полностью. Такая ситуация достаточно жизненная, и доля таких сделок растет", - добавил он.
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россия, ипотека, втб
РОССИЯ, ипотека, ВТБ
11:06 10.12.2024 (обновлено: 11:14 10.12.2024)
 
В ВТБ рассказали, кто сейчас берет розничную ипотеку в России

ВТБ: розничную ипотеку в РФ берут те, кому выгодно дождаться срока депозита

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Розничную ипотеку сейчас в России частично берут те, кому выгодно дождаться срока окончания депозита, сказал в интервью РИА Новости заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
После серии повышений Центробанком ключевой ставки стоимость ипотечного кредитования достигла около 28%.
"Бывают разные ситуации в жизни. Сейчас падает количество кредитов, которые оформляются по таким высоким ставкам - 28-30% годовых. Но при этом остаются семьи, которые "перехватывают" кредитные средства на относительно небольшую сумму или относительно короткий срок, чтобы просто закрыть "кассовый разрыв", - сказал Горшков.
"Например, у семьи может заканчиваться срок крупного депозита через 5-6 месяцев. Она не хочет терять накопленные проценты при досрочном снятии денег и берет ипотечный кредит, потому что сейчас подвернулся хороший объект. И эти 5-6 месяцев ипотечный кредит выплачивается, а когда закрывается депозит - семья погашает кредит полностью. Такая ситуация достаточно жизненная, и доля таких сделок растет", - добавил он.
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РОССИЯипотекаВТБ
 
 
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