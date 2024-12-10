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ВТБ спрогнозировал увеличение спроса на два вида ипотеки в 2025 году
ВТБ спрогнозировал увеличение спроса на два вида ипотеки в 2025 году - 10.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ спрогнозировал увеличение спроса на два вида ипотеки в 2025 году
Спрос на Дальневосточную и "арктическую" ипотеку должен усилиться в следующем году, сказал в интервью РИА Новости заместитель президента — председателя... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T11:26+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Спрос на Дальневосточную и "арктическую" ипотеку должен усилиться в следующем году, сказал в интервью РИА Новости заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. "Рынок ипотеки сильнее других сегментов розничного кредитования зависит от ключевой ставки, как минимум в части, которая не касается государственных субсидий. Конечно, мы видим снижение спроса на рыночную ипотеку, происходит структурная перестройка, и доля субсидированных программ растет", - рассказал он. "По итогам 2024 года "семейная" ипотека займет около 40% в общих выдачах на рынке. В следующем году ее доля может подрасти до 50-55%. Спрос на Дальневосточную и "арктическую" ипотеку также должен усилиться, потому что в эти регионы приходит все больше крупных застройщиков, а правительство ведет целенаправленную работу, чтобы новые компании начинали стройку. Поэтому будем наблюдать за динамикой", - добавил Горшков.
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россия, втб, ипотека
ВТБ спрогнозировал увеличение спроса на два вида ипотеки в 2025 году
ВТБ: спрос на Дальневосточную и "арктическую" ипотеку должен усилиться в 2025 г
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Спрос на Дальневосточную и "арктическую" ипотеку должен усилиться в следующем году, сказал в интервью РИА Новости заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
"Рынок ипотеки сильнее других сегментов розничного кредитования зависит от ключевой ставки, как минимум в части, которая не касается государственных субсидий. Конечно, мы видим снижение спроса на рыночную ипотеку, происходит структурная перестройка, и доля субсидированных программ растет", - рассказал он.
"По итогам 2024 года "семейная" ипотека займет около 40% в общих выдачах на рынке. В следующем году ее доля может подрасти до 50-55%. Спрос на Дальневосточную и "арктическую" ипотеку также должен усилиться, потому что в эти регионы приходит все больше крупных застройщиков, а правительство ведет целенаправленную работу, чтобы новые компании начинали стройку. Поэтому будем наблюдать за динамикой", - добавил Горшков.
Рынок ипотеки в России "сожмется" минимум на 20%, заявил ВТБ