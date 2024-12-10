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ВТБ предупредил о новой изощренной форме мошенничества
ВТБ предупредил о новой изощренной форме мошенничества - 10.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ предупредил о новой изощренной форме мошенничества
Мошенники перешли от обобщенного изучения жертвы к ее детальному анализу; появляются более изощренные формы обмана, когда злоумышленники изучают рабочее... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T11:37+0300
2024-12-10T11:37+0300
2024-12-10T12:08+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мошенники перешли от обобщенного изучения жертвы к ее детальному анализу; появляются более изощренные формы обмана, когда злоумышленники изучают рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков. "Мошенники изучают наше поведение, наши привычки. Раньше это происходило на очень обобщенном уровне, а сейчас они детально анализируют клиентский профиль", - сказал Горшков. При этом он отметил, что не секрет, что практически о каждом человеке можно найти информацию в интернете. По словам зампреда, основной проблемой остается поведение людей, когда они начинают передавать мошенникам свою личную информацию, сталкиваясь с ними. "Еще более изощренные формы проявляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они очень хорошо узнают наше окружение, наш образ жизни, формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги", - добавил Горшков. Топ-менеджер подчеркнул, что распространена вариативность мошеннических атак, поэтому всегда нужно включать здравый смысл при разговоре с незнакомыми.
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россия, втб
Мошенничество, РОССИЯ, ВТБ
ВТБ предупредил о новой изощренной форме мошенничества
Горшков: появились "более изощренные" формы мошенничества с записью голоса
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мошенники перешли от обобщенного изучения жертвы к ее детальному анализу; появляются более изощренные формы обмана, когда злоумышленники изучают рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков.
"Мошенники изучают наше поведение, наши привычки. Раньше это происходило на очень обобщенном уровне, а сейчас они детально анализируют клиентский профиль", - сказал Горшков.
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При этом он отметил, что не секрет, что практически о каждом человеке можно найти информацию в интернете. По словам зампреда, основной проблемой остается поведение людей, когда они начинают передавать мошенникам свою личную информацию, сталкиваясь с ними.
"Еще более изощренные формы проявляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они очень хорошо узнают наше окружение, наш образ жизни, формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги", - добавил Горшков.
Топ-менеджер подчеркнул, что распространена вариативность мошеннических атак, поэтому всегда нужно включать здравый смысл при разговоре с незнакомыми.