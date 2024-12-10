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ВТБ выкупил "Почта банк" за 36 миллиардов рублей
ВТБ выкупил "Почта банк" за 36 миллиардов рублей - 10.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ выкупил "Почта банк" за 36 миллиардов рублей
"Почта России" продала свою долю в "Почта банке" ВТБ за 36 миллиарда рублей, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на заседании комитета Совета... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T13:41+0300
2024-12-10T13:41+0300
2024-12-10T13:41+0300
россия
минцифры
почта банк
втб
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Почта России" продала свою долю в "Почта банке" ВТБ за 36 миллиарда рублей, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "Почта банк" продан "Почтой" как вторым партнером ВТБ, по-моему, ...36 (миллиардов - ред.). Это дополнительные деньги, которые получит "Почта" в развитие, по-моему, в декабре или в январе", - сказал Шадаев. В октябре глава ВТБ Андрей Костин говорил, что сумма сделки по выкупу доли в "Почта банке" оценивается исходя из капитала в 72 миллиарда рублей. Выкуп пакета планировалось завершить до конца 2024 года, одобрение от ФАС и Банка России уже получено. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на минувшей неделе сообщал, что интеграция "Почта банка" и ВТБ будет происходить путем присоединения в 2026 году.
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россия, минцифры, почта банк, втб
РОССИЯ, Минцифры, Почта банк, ВТБ
ВТБ выкупил "Почта банк" за 36 миллиардов рублей
Минцифры: "Почта банк" продан ВТБ за 36 миллиардов рублей
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Почта России" продала свою долю в "Почта банке" ВТБ за 36 миллиарда рублей, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Почта банк" продан "Почтой" как вторым партнером ВТБ, по-моему, ...36 (миллиардов - ред.). Это дополнительные деньги, которые получит "Почта" в развитие, по-моему, в декабре или в январе", - сказал Шадаев.
В октябре глава ВТБ Андрей Костин говорил, что сумма сделки по выкупу доли в "Почта банке" оценивается исходя из капитала в 72 миллиарда рублей. Выкуп пакета планировалось завершить до конца 2024 года, одобрение от ФАС и Банка России уже получено.
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на минувшей неделе сообщал, что интеграция "Почта банка" и ВТБ будет происходить путем присоединения в 2026 году.
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