https://1prime.ru/20241210/vtb-853478440.html

ВТБ консолидирует "Почта Банк"

ВТБ консолидирует "Почта Банк" - 10.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ консолидирует "Почта Банк"

ВТБ консолидирует "Почта Банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T20:59+0300

2024-12-10T20:59+0300

2024-12-10T20:59+0300

экономика

втб

консолидация

почта банк

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_f527fa85919990a53124c580c37d6cd6.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. ВТБ консолидирует "Почта Банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. "Банк ВТБ консолидирует "Почта банк", расчеты завершатся позднее. Сделка закроется в ближайшее время. Расчеты ожидаются 23 декабря... Сумма сделки - 36 миллиардов рублей", - говорится в совместном ответе банков.

https://1prime.ru/20241205/dajdzhest-853339755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, консолидация, почта банк