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ВТБ консолидирует "Почта Банк" - 10.12.2024, ПРАЙМ
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ВТБ консолидирует "Почта Банк"
ВТБ консолидирует "Почта Банк" - 10.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ консолидирует "Почта Банк"
ВТБ консолидирует "Почта Банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T20:59+0300
2024-12-10T20:59+0300
экономика
втб
консолидация
почта банк
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. ВТБ консолидирует "Почта Банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. "Банк ВТБ консолидирует "Почта банк", расчеты завершатся позднее. Сделка закроется в ближайшее время. Расчеты ожидаются 23 декабря... Сумма сделки - 36 миллиардов рублей", - говорится в совместном ответе банков.
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втб, консолидация, почта банк
Экономика, ВТБ, консолидация, Почта банк
20:59 10.12.2024
 
ВТБ консолидирует "Почта Банк"

ВТБ консолидирует "Почта Банк", расчеты по сделке ожидаются 23 декабря

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. ВТБ консолидирует "Почта Банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
"Банк ВТБ консолидирует "Почта банк", расчеты завершатся позднее. Сделка закроется в ближайшее время. Расчеты ожидаются 23 декабря... Сумма сделки - 36 миллиардов рублей", - говорится в совместном ответе банков.
Вывеска Почта банк - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
В ВТБ рассказали об интеграции "Почта банка"
5 декабря, 09:07
 
ЭкономикаВТБконсолидацияПочта банк
 
 
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