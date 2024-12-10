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ВТБ консолидирует "Почта Банк"
ВТБ консолидирует "Почта Банк" - 10.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ консолидирует "Почта Банк"
ВТБ консолидирует "Почта Банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T20:59+0300
2024-12-10T20:59+0300
2024-12-10T20:59+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. ВТБ консолидирует "Почта Банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. "Банк ВТБ консолидирует "Почта банк", расчеты завершатся позднее. Сделка закроется в ближайшее время. Расчеты ожидаются 23 декабря... Сумма сделки - 36 миллиардов рублей", - говорится в совместном ответе банков.
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втб, консолидация, почта банк
Экономика, ВТБ, консолидация, Почта банк
ВТБ консолидирует "Почта Банк"
ВТБ консолидирует "Почта Банк", расчеты по сделке ожидаются 23 декабря
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. ВТБ консолидирует "Почта Банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
"Банк ВТБ консолидирует "Почта банк", расчеты завершатся позднее. Сделка закроется в ближайшее время. Расчеты ожидаются 23 декабря... Сумма сделки - 36 миллиардов рублей", - говорится в совместном ответе банков.
В ВТБ рассказали об интеграции "Почта банка"