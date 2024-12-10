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На Wildberries рассказали о росте продаж БАДов

На Wildberries рассказали о росте продаж БАДов - 10.12.2024, ПРАЙМ

На Wildberries рассказали о росте продаж БАДов

Продажи биологических активных добавок на Wildberries за январь-ноябрь 2024 года выросли на 37% в годовом выражении, при этом средний чек на товары этой... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T06:28+0300

2024-12-10T06:28+0300

2024-12-10T06:28+0300

бизнес

экономика

турция

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норвегия

wildberries

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Продажи биологических активных добавок на Wildberries за январь-ноябрь 2024 года выросли на 37% в годовом выражении, при этом средний чек на товары этой категории снизился на 6,5%, говорится в исследовании комплексной платформы управления e-com JVO и системы категорийного анализа маркетплейсов CATAN, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно данным аналитиков, оборот в категории биологически активных добавок на Wildberries за январь-ноябрь 2024 года вырос на 37%. При этом наибольшее увеличение оборота наблюдается в первом квартале - +58% в сравнении с 4 кварталом предыдущего года. Продажи в июне и июле оказались более умеренными: оборот в июне увеличился лишь на 1%, а в июле - на 11%. Однако, несмотря на общий рост рынка, средний чек на БАДы снизился незначительно - на 6,5%", - сказано в исследовании. Больше всего россияне купили добавки от простуды, на них пришлось 17,5% от всего числа товаров в этой категории, купленных на платформе за 11 месяцев. На втором месте - БАДы для женского здоровья - 15% оборота, а на третьем - добавки для кожи и волос с долей в 11,5%. Примечательно, что БАДы для женщин покупались в 3,4 раза чаще, чем для мужского здоровья. Самыми непопулярными добавками стали БАДы для мочеполовой системы и для борьбы с паразитами, их доля на платформе составляет 0,7%. Также россияне не особо интересуются категориями "Витамин D" (2,2% от общего оборота) и "Рыбий жир и омега" (2,98% от оборота). "Интересно, что, несмотря на широкий выбор импортных добавок, 90% покупателей предпочитают витамины D российского производства. Средний чек на такие товары составил 528 рублей. В то же время импортные добавки из Турции, Израиля и Норвегии значительно дороже: средний чек на турецкие БАДы выше на 64%, а на израильские и норвежские - на 400-500%", - отметили аналитики.

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бизнес, турция, израиль, норвегия, wildberries