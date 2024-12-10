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В Крыму рассказали, какой сигнал Трамп послал Зеленскому
В Крыму рассказали, какой сигнал Трамп послал Зеленскому - 10.12.2024, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, какой сигнал Трамп послал Зеленскому
Концепция новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его окружения к... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T08:56+0300
2024-12-10T08:56+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Концепция новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его окружения к эвакуации. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов."Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учетом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского - это сигнал к эвакуации", - сказал парламентарий в беседе с агентством РИА Новости. По его мнению, украинскому руководству нужен мир, предусматривающий уничтожение террористического режима, гуманитарную и информационную свободу для населения Украины.Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Позже Трамп сообщил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.
https://1prime.ru/20241209/ukraina-853434762.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Крыму рассказали, какой сигнал Трамп послал Зеленскому
В Крыму заявили, что концепция Трампа станет сигналом Зеленскому к эвакуации
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Концепция новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его окружения к эвакуации. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учетом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского - это сигнал к эвакуации", - сказал парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
По его мнению, украинскому руководству нужен мир, предусматривающий уничтожение террористического режима, гуманитарную и информационную свободу для населения Украины.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Позже Трамп сообщил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.
На Украине ответили экс-советнику Трампа после его претензий к Зеленскому