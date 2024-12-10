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"Разбитые души". В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину
"Разбитые души". В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину - 10.12.2024, ПРАЙМ
"Разбитые души". В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии к данным о потерях на фронте, представленным новоизбранным президентом США Дональдом Трампом,... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T10:21+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии к данным о потерях на фронте, представленным новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что его политика привела Украину к трагическим последствиям. Трамп ранее оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, также отметил, что потери Украины значительно превышают российские, что может привести к снижению возраста мобилизации до 18 лет и усилению принудительной мобилизации. Константинов заявил: "Режим Зеленского своей предательской и антироссийской политикой превратил Украину в огромное кладбище, увешанное сине-жёлтыми знамёнами. Украина теперь - большое кладбище, за околицей которого прозябают разбитые души".Он добавил, что украинский народ оставили на произвол судьбы те, кто активно поддерживал евроинтеграцию и обещал лучшую жизнь на Майдане. По его словам, украинские олигархи, которые заработали свои состояния на разграблении страны, не связывают свое будущее с Украиной и не заботятся о судьбе своих детей и внуков в разрушенной стране.
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РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Разбитые души". В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину
Константинов: Зеленский превратил Украину в кладбище
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии к данным о потерях на фронте, представленным новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что его политика привела Украину к трагическим последствиям.
Трамп ранее оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, также отметил, что потери Украины значительно превышают российские, что может привести к снижению возраста мобилизации до 18 лет и усилению принудительной мобилизации.
Константинов заявил: "Режим Зеленского своей предательской и антироссийской политикой превратил Украину в огромное кладбище, увешанное сине-жёлтыми знамёнами. Украина теперь - большое кладбище, за околицей которого прозябают разбитые души".
Он добавил, что украинский народ оставили на произвол судьбы те, кто активно поддерживал евроинтеграцию и обещал лучшую жизнь на Майдане. По его словам, украинские олигархи, которые заработали свои состояния на разграблении страны, не связывают свое будущее с Украиной и не заботятся о судьбе своих детей и внуков в разрушенной стране.
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