https://1prime.ru/20241210/zelenskiy-853468619.html

Опрос показал, сколько украинцев не знают о "плане победы" Зеленского

Опрос показал, сколько украинцев не знают о "плане победы" Зеленского - 10.12.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько украинцев не знают о "плане победы" Зеленского

Порядка трети опрошенных украинцев не имеют понятия о так называемом "плане победы" главы киевского режима Владимира Зеленского или не понимают сути этого... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T14:59+0300

2024-12-10T14:59+0300

2024-12-10T15:06+0300

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Порядка трети опрошенных украинцев не имеют понятия о так называемом "плане победы" главы киевского режима Владимира Зеленского или не понимают сути этого документа. Об этом говорят результаты размещенного украинским центром "Новая Европа" опроса.Отмечается, что 35,2 процента граждан Украины не знают о плане победы лидера государства. В то же время 30,9 процента респондентов осознают, что план создан прежде всего для Запада, который должен больше поддерживать Украину, поэтому все зависит от наших партнеров.Также сообщается, что 18,6 процента опрошенных считают план нереалистичным, 12,3 процента верят в то, что он приведет к миру.Ранее издание РБК-Украина писало, что "мирный план" Зеленского был разработан во многом в соответствии интересом Республиканской партии США, исключая возвращение границ 1991 года, но предусматривая защиту территорий с месторождением лития.Зеленский в октябре представил в Раде так называемый "план победы", который включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте говорится о приглашении Украины в НАТО с последующим членством. Во втором — о снятии с ВСУ ограничений на удары дальнобойным оружием западного производства вглубь российской территории. В третьем — о размещении на украинской территории "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.

https://1prime.ru/20241105/plan-852623440.html

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россия, украина, владимир зеленский