https://1prime.ru/20241210/zelenskiy-853476260.html

"Почему сейчас?" В Британии ополчились на Зеленского после заявления Трампа

"Почему сейчас?" В Британии ополчились на Зеленского после заявления Трампа - 10.12.2024, ПРАЙМ

"Почему сейчас?" В Британии ополчились на Зеленского после заявления Трампа

Читателей бритнаской газеты Daily Mail взбудоражило заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании Владимира Зеленского "заключить | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T18:51+0300

2024-12-10T18:51+0300

2024-12-10T18:52+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Читателей бритнаской газеты Daily Mail взбудоражило заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании Владимира Зеленского "заключить сделку".Один из читателей сходу обвинил Зеленского в беспринципности и коррумпированности: "Зеленский же наотрез отказывался от любого компромисса и мирного соглашения с Россией. Почему же сейчас пошел на попятный? Потому что подачки иссякают".Другой развил тему, добавив исторический экскурс: "Путин еще давно предлагал мирный план и даже был согласен вывести войска, но Борис (Джонсон - прим. ред.) убедил Зеленского порвать все договоренности в клочья. Еще бы, ведь тогда стиральная машина для отмывания денег выключилась бы!".А третий иронично напомнил о недавнем мероприятии в Елисейском дворце, на которое Зеленский явился в черной кофте и повседневных брюках: "Ну теперь уж Зеленскому точно придется раскошелиться на костюм!"Еще один комментатор попытался сделать украинцам внушение, слово подводя итоги событий с 2014 года: "Украинские националисты должны понять, что если они хотят, чтобы их страна в принципе выжила и если хотят сохранить над ней хоть какой-то контроль, то им нужны хорошие отношения с Россией". Недавно Трамп сделал заявление, что Зеленский "хотел бы заключить сделку" с Россией, и призвал к переговорам.

https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853447435.html

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дональд трамп, владимир зеленский