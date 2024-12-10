https://1prime.ru/20241210/zelenskiy-853476260.html
"Почему сейчас?" В Британии ополчились на Зеленского после заявления Трампа
"Почему сейчас?" В Британии ополчились на Зеленского после заявления Трампа - 10.12.2024, ПРАЙМ
"Почему сейчас?" В Британии ополчились на Зеленского после заявления Трампа
Читателей бритнаской газеты Daily Mail взбудоражило заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании Владимира Зеленского "заключить | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T18:51+0300
2024-12-10T18:51+0300
2024-12-10T18:52+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Читателей бритнаской газеты Daily Mail взбудоражило заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании Владимира Зеленского "заключить сделку".Один из читателей сходу обвинил Зеленского в беспринципности и коррумпированности: "Зеленский же наотрез отказывался от любого компромисса и мирного соглашения с Россией. Почему же сейчас пошел на попятный? Потому что подачки иссякают".Другой развил тему, добавив исторический экскурс: "Путин еще давно предлагал мирный план и даже был согласен вывести войска, но Борис (Джонсон - прим. ред.) убедил Зеленского порвать все договоренности в клочья. Еще бы, ведь тогда стиральная машина для отмывания денег выключилась бы!".А третий иронично напомнил о недавнем мероприятии в Елисейском дворце, на которое Зеленский явился в черной кофте и повседневных брюках: "Ну теперь уж Зеленскому точно придется раскошелиться на костюм!"Еще один комментатор попытался сделать украинцам внушение, слово подводя итоги событий с 2014 года: "Украинские националисты должны понять, что если они хотят, чтобы их страна в принципе выжила и если хотят сохранить над ней хоть какой-то контроль, то им нужны хорошие отношения с Россией". Недавно Трамп сделал заявление, что Зеленский "хотел бы заключить сделку" с Россией, и призвал к переговорам.
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дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Почему сейчас?" В Британии ополчились на Зеленского после заявления Трампа
Читатели Daily Mail жестко отреагировали на заявление Трампа о Зеленском
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ.
Читателей бритнаской газеты Daily Mail
взбудоражило заявление избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании Владимира Зеленского "заключить сделку".
Один из читателей сходу обвинил Зеленского в беспринципности и коррумпированности: "Зеленский же наотрез отказывался от любого компромисса и мирного соглашения с Россией. Почему же сейчас пошел на попятный? Потому что подачки иссякают".
Другой развил тему, добавив исторический экскурс: "Путин еще давно предлагал мирный план и даже был согласен вывести войска, но Борис (Джонсон - прим. ред.) убедил Зеленского порвать все договоренности в клочья. Еще бы, ведь тогда стиральная машина для отмывания денег выключилась бы!".
А третий иронично напомнил о недавнем мероприятии в Елисейском дворце, на которое Зеленский явился в черной кофте и повседневных брюках: "Ну теперь уж Зеленскому точно придется раскошелиться на костюм!"
Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО
Еще один комментатор попытался сделать украинцам внушение, слово подводя итоги событий с 2014 года: "Украинские националисты должны понять, что если они хотят, чтобы их страна в принципе выжила и если хотят сохранить над ней хоть какой-то контроль, то им нужны хорошие отношения с Россией".
Недавно Трамп сделал заявление, что Зеленский "хотел бы заключить сделку" с Россией, и призвал к переговорам.